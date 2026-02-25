Petróleo cierra con ligera subida antes de nuevas conversaciones entre EE. UU. e Irán

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles, en vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, mientras que los inversores no descartan la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, ganó un 0,11% hasta US$70,85.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, subió un 0,32% hasta US$65,42.

"El riesgo geopolítico (...) continúa sosteniendo los precios, que se mantienen en sus niveles más altos en siete meses", explicó Phil Flynn, de The Price Futures Group.

Una tercera ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán se realizará el jueves en Ginebra, Suiza, entre Washington y Teherán.

Sin un acuerdo entre ambos países, "la posibilidad de una acción militar es alta y no deja de aumentar", indicaron analistas de ING.

Una intervención militar en Irán dispararía los precios del petróleo, al ser este país un importante productor de oro negro.

Los operadores también temen un posible bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de la producción global de crudo.

En el caso de un ataque estadounidense, "los precios podrían llegar a niveles cercanos a los vistos en junio (cuando Estados Unidos atacó sitios nucleares iraníes, ndlr), alrededor de US$78" para el WTI, dijo a la AFP Robert Yawger, analista de Mizuho USA.

De manera paralela, las cotizaciones del crudo se vieron contenidas por el anuncio el miércoles de "un considerable crecimiento en las reservas comerciales" en Estados Unidos, señaló Yawger.

La semana pasada, estas reservas crecieron en 16 millones de barriles, el mayor incremento en casi tres años.