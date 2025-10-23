Petróleo se beneficia de perspectivas de distensiones comerciales

Los precios del petróleo subieron el miércoles, impulsados por la hipótesis de que Washington alcance nuevos acuerdos comerciales con varios de sus socios, lo que podría favorecer el crecimiento mundial y restringir las exportaciones de crudo ruso.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en diciembre, subió un 2,07% hasta los US$62,59.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, que se utiliza por primera vez como contrato de referencia, ganó un 2,22% hasta los US$58,50.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que esperaba cerrar un "buen" acuerdo comercial con Pekín durante la cumbre de países de Asia-Pacífico la próxima semana, una señal de distensión tras su arrebato de ira de hace unos diez días.

"Cualquier señal de distensión en las tensiones comerciales entre las dos mayores economías mundiales" mejora las perspectivas económicas y las previsiones de demanda de petróleo, dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, analista de la consultora SEB.

El mandatario estadounidense también se reunió con su "gran amigo", el primer ministro indio Narendra Modi, y ambos mandatarios mantuvieron "una excelente conversación" en la que "hablaron de comercio", dijo Trump.

También afirmó, por segunda vez en una semana, que Nueva Delhi tenía la intención de detener sus importaciones de petróleo ruso. India, segundo importador de petróleo ruso después de China, no ha confirmado ni desmentido la información.

Si el país decidiera efectivamente dejar de importar petróleo ruso, se vería obligado a abastecerse de otros exportadores, lo que aumentaría de facto la demanda, un cambio que podría sostener los precios.

Sobre todo porque tal cambio de rumbo de India "podría complicar la tarea de Rusia de vender su petróleo", asegura Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, ya que el número de países dispuestos a comprar más petróleo al Kremlin es limitado.

El miércoles, los operadores también se enteraron de una caída inesperada de las existencias semanales estadounidenses debido al aumento del ritmo de las refinerías, lo que significa que la demanda sigue siendo sostenida.

pml-tmc/ni/nth/mvl/cjc