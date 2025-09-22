Petróleo sin grandes cambios entre sanciones y aumento de la producción

Los precios del petróleo evolucionaron sin grandes cambios el lunes, mientras los operadores dudaban sobre la dirección a seguir ante el recrudecimiento de las tensiones con Rusia, en un mercado que continúa lastrado por el temor a un exceso de oferta.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en noviembre, cedió un 0,17% hasta situarse en US$66,57.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en octubre, se mantuvo estable -0,06% hasta US$62,64.

“Irán y Rusia se enfrentan esta semana a una mayor presión en materia de sanciones sobre sus exportaciones de petróleo”, señalan los analistas de Eurasia Group.

El viernes, la Comisión Europea propuso a los países de la Unión Europea (UE) adoptar un 19º "paquete" de sanciones contra Moscú, dirigido en particular a los hidrocarburos rusos.

Ese mismo día, la incursión de tres aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio provocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La OTAN también se reunirá el martes.

El endurecimiento de las sanciones sobre las exportaciones de crudo de estos dos países, que se encuentran entre los mayores productores mundiales, podría provocar una subida de los precios.

Sin embargo, "una interrupción importante sigue siendo improbable", según los analistas de Eurasia Group, quienes creen que las nuevas medidas europeas son principalmente "una señal para Estados Unidos".

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió el domingo defender a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensificaba su actividad militar en la región.

“Pero los mercados consideran que sus palabras carecen de sentido”, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management. “No se esperan nuevas sanciones estadounidenses”, añadió.

Hasta ahora, Rusia e Irán han logrado limitar el impacto de las sanciones que se les imponen.

En la actualidad, el mercado sigue bajo presión debido a un crecimiento más rápido de la oferta que de la demanda, en particular debido al aumento de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) en los últimos meses.

Esto genera una persistente preocupación por un exceso de oferta en el cuarto trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026.

pml-tmc/myl/db/val