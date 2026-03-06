Petróleo sube casi 30% en la semana por guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo se dispararon alrededor de 30% esta semana, a niveles sin precedentes desde 2023, en un contexto en el que el conflicto en Oriente Medio paraliza buena parte de los flujos de hidrocarburos procedentes del Golfo Pérsico.

El barril de Brent del mar del Norte cerró el viernes a US$92,69, lo que supone un aumento de más del 8% con respecto al jueves y de 27,88% en la semana.

Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, terminó a US$90,90, con una subida de más de 12% en la sesión y del 35,63% en la semana.

En pocas sesiones, los precios se han encarecido en más de 20 dólares por barril. Desde comienzos de año, la subida supera incluso los 30 dólares.

"Ya he visto este tipo de situación antes, pero esta está empezando a adquirir proporciones dramáticas", comenta a la AFP Ole R. Hvalbye, analista de SEB.

"Me preocupan mucho las consecuencias a largo plazo", en particular el estallido de una recesión económica, añade.

El aumento de las cotizaciones se aceleró aún más el viernes tras unas declaraciones de Donald Trump, que exige una "capitulación" de Irán.

El país es un importante productor de oro negro. Pero el conflicto ha tenido sobre todo como consecuencia paralizar el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de la producción mundial de petróleo.

"El mercado está pasando de una evaluación puramente geopolítica de los riesgos a tener en cuenta perturbaciones operativas tangibles", subrayan en una nota los economistas de JPMorgan.

"Cada día que el estrecho permanece cerrado, el mercado petrolero se tensiona aún más", explica a la AFP Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Dado que las capacidades de almacenamiento de los países del Golfo son limitadas, "si la situación no se resuelve rápidamente, pronto presenciaremos una racionalización de la producción de crudo y una nueva reducción de la actividad de las refinerías, en particular en Asia y Oriente Medio", advierte.

Medidas adoptadas

Algunos países del Golfo ya se han visto obligados a ralentizar su actividad.

"Irak ya ha reducido su suministro en alrededor de 1,5 millones de barriles diarios y Kuwait parece estar alcanzando sus límites de almacenamiento (y) cerrando de hecho la mayor parte de su capacidad de refinado destinada a la exportación", según los expertos de JPMorgan.

Para prevenir escasez, China ha pedido a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de diesel y gasolina, según la agencia Bloomberg.

Y el jueves el gobierno estadounidense autorizó, por un mes, la entrega a la India de petróleo ruso sometido a sanciones, mientras que el conflicto en Oriente Medio afecta directamente al abastecimiento de Nueva Delhi.

La Armada estadounidense escoltará a los buques mercantes que intenten cruzar el estrecho de Ormuz "tan pronto como sea razonable", aseguró el viernes el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

"Esto podría facilitar la reanudación del tráfico, pero no al nivel de antes de la guerra", advierten los analistas de Eurasia Group.

Según Jason Gabelman, de TD Cowen, la reacción del mercado ha sido hasta ahora "moderada" gracias a "unos inventarios saludables" que "podrían cubrir hasta un mes de cierre" del estrecho de Ormuz.