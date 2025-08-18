Petróleo sube con cautela, atento a reuniones en EEUU sobre Ucrania

Los precios del petróleo aumentaron con cautela el lunes, mientras los operadores buscaban evaluar las diferentes señales enviadas por Washington sobre Ucrania, que podrían tener un impacto en las sanciones relacionadas con el petróleo ruso.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, ganó un 1,14% a US$66,60.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en septiembre, subió un 0,99% a US$63,42.

"Para el mercado petrolero, el resultado de la reunión del viernes" entre los presidentes ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump "fue algo ambiguo", comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

"Por un lado, no parece que el presidente Trump tenga intención de imponer sanciones adicionales a Rusia. Por otro lado, la administración estadounidense sigue hablando de sanciones contra India, debido a sus importantes compras de crudo ruso", señaló el analista.

Este lunes, Trump recibió en la Casa Blanca a su par de Ucrania, Volodomir Zelenski, y luego de su reunión se sumaron los líderes europeos, que acudieron a Washington en apoyo al jefe de Estado ucraniano.

En lo que respecta al oro negro, un avance diplomático podría suponer un alivio de las sanciones contra Rusia, incluso para su sector energético.

Una relajación de las exportaciones rusas de crudo podría lastrar los precios, en un mercado ya sujeto a los temores de un exceso de oferta.

Por el contrario, sanciones más duras son un factor que impulsa los precios.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió el domingo que Washington podría imponer "nuevas sanciones" contra Moscú en caso de que fracasen las negociaciones con Kiev.