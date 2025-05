Pide a la OEA que dé "un paso al frente" en Haití

Estados Unidos puso en entredicho este martes a la OEA y le instó a dar "un paso al frente" y liderar una misión internacional en Haití porque la situación "está a punto de dar un giro muy dramático". Haití está sumido en una crisis sociopolítica agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y sufre una ola de violencia perpetrada por grupos armados que controlan al menos un 85% de la capital, Puerto Príncipe. El país más pobre de América Latina y el Caribe tuvo una sucesión de primeros ministros no electos mientras el gobierno de transición y una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia intentan contener la espiral de violencia. "¿Por qué tenemos una Organización de los Estados Americanos si no es capaz de responder colectivamente a lo que es una grave catástrofe en nuestro propio hemisferio?", se preguntó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado. "No estoy amenazando con retirarnos de la OEA, no es eso lo que estoy diciendo", aclaró no obstante Rubio, cuyo país es el principal contribuyente de esta organización inmersa en una crisis presupuestaria. "Lo que digo es que necesitamos desafiar a algunos de nuestros miembros actuales para que den un paso al frente, porque (...) una de las razones por las que existe la OEA es para abordar una crisis como la que tenemos en Haití", añadió sobre un foro con problemas para tomar decisiones por consenso. Los países miembros de la OEA suelen tener dificultades para ponerse de acuerdo sobre algunos temas cuando las posiciones políticas entre los gobiernos chocan. A ojos del secretario de Estado el caso de Haití es peculiar porque no se trata de "movimientos ideológicos". Liderar "una misión" "Es un país que está siendo tomado por bandas criminales, o, de hecho, gran parte ya lo está, y hay que lidiar con eso de una manera muy diferente", afirmó. Como el "enfoque tradicional no va a resolver este desafío tan singular" Rubio quiere que la OEA intervenga. Se trata de que "organizaciones como la OEA, a la que contribuimos considerablemente, den un paso al frente y envíen una misión con países miembros para abordar el problema de Haití, que está a punto de dar un giro muy dramático si no se aborda pronto", explicó. La OEA ha adoptado varias resoluciones sobre Haití para expresar su apoyo a los esfuerzos para restablecer la seguridad, comprometerse a fortalecer la ayuda humanitaria y promover el desarrollo socioeconómico del país, pero Washington quiere que vaya más allá. "Si alguna vez existiera una crisis regional en la que uno pudiera pensar que una organización podría intervenir y aportar una fuerza o un grupo de países, trabajando juntos, pudieran ayudar a resolverla, esa sería la OEA", recalcó Rubio. "Papel de liderazgo" Washington está dispuesto a "desempeñar un papel de liderazgo", según él, pero necesita "la adhesión de otros socios en la región que se ven igual de afectados, si no más, por lo que está sucediendo" en Haití. Para conseguir su propósito Rubio contará con la ayuda del nuevo embajador ante la organización designado por el presidente Donald Trump: Lee Rizzuto. El diplomático no lo tendrá fácil en un contexto marcado por la creciente influencia de China en la región, las divisiones ideológicas entre países miembros y los roces diplomáticos provocados por la drástica política de Trump contra la migración ilegal y los aranceles que Washington impuso a sus socios. Aparte del caso de Haití, Rubio considera que la OEA desempeña un papel regional en "la defensa de la democracia" en lugares donde no la hay. Citó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cuba no se ha reincorporado a la OEA pese a que en 2009 quedó sin efecto una exclusión decretada en 1962 y Nicaragua y Venezuela se salieron de la organización. erl/mr/atm