Pívot Steven Adams, de Houston, se pierde el resto de la temporada de la NBA

El pívot Steven Adams, de los Rockets, se perderá el resto de la temporada de la NBA tras someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo, anunció el equipo de Houston el miércoles.

Adams, de 32 años, seleccionado en el duodécimo puesto del draft de 2013 por los Oklahoma City Thunder, se lesionó el 18 de enero en la victoria contra los New Orleans Pelicans, al caer mal tras intentar defender a Zion Williamson cerca de la canasta.

"Se espera que Adams se recupere por completo, pero se perderá lo que resta de la temporada 2025-2026", informaron los Rockets en un comunicado.

Adams disfrutaba de una gran temporada tras recuperarse de una lesión de rodilla que lo afectó durante los tres años anteriores.

Promedió 5,8 puntos y 8,6 rebotes en 32 partidos esta temporada, contribuyendo a que los Rockets se consoliden como el equipo con más rebotes de la liga, con un promedio de 49 por partido.

Houston ahora contará con Clint Capela como suplente del pívot titular Alperen Sengun. Ya había perdido al base Fred VanVleet por una rotura de ligamento en la rodilla en septiembre.

Los Rockets tienen un récord de 28 victorias y 16 derrotas y están en el cuarto puesto en la Conferencia Oeste, a solo dos partidos de los San Antonio Spurs (segundos), a los que enfrentaban este miércoles.