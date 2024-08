Pliskova abandona en el US Open después de sólo tres puntos

La checa Karolina Pliskova, exnúmero uno del tenis femenino, se retiró este jueves de su partido de segunda ronda del Abierto de Estados Unidos después de sólo tres puntos por una lesión de tobillo.

El abandono de Pliskova permitió el avance a la tercera ronda de la italiana Jasmine Paolini, subcampeona este año de Roland Garros y Wimbledon.

El juego se dio por terminado con un marcador de 0-0 y seis minutos de duración.

"No sé qué decir, no llegamos a jugar un partido. No es bueno para el tenis", dijo la número cinco mundial tras la retirada de su rival en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows (Nueva York).

"Espero que se recupere pronto porque es triste verla abandonar así la pista", agregó Paolini en la entrevista a pie de pista.

Pliskova, de 32 años, se lastimó el tobillo izquierdo cuando se desplazaba a devolver una pelota con 15-15 en el marcador.

La subcampeona del US Open de 2016 alcanzó cojeando su silla y fue atendida por un fisioterapeuta antes de comunicar su abandono.

Paolini enfrentará ahora a la kazaja Yulia Putintseva por un puesto en los octavos de final del Grand Slam de Nueva York.

LA NACION