Polémica por la nueva Miss USA: sus competidoras dicen que fue acomodada y se sienten “humilladas”

“Nunca participaría en ningún concurso o competencia que sepa que ganaría. Tengo mucha integridad”, dijo R’Bonney Gabriel, ganadora de Miss Estados Unidos, a E! News, luego de que se difundieran rumores sobre un posible arreglo en los resultados de la competencia nacional.

A principios de octubre, Gabriel fue coronada en el Grand Sierra Resort, en Nevada, después de conquistar al jurado tanto en pasarela como en sus intervenciones respecto al cambio climático y los conflictos raciales.

Miss Montana, Heather Lee O’Keefe, ha contado la polémica en Miss USA en clips de Tiktok

La texana de 28 años, que destacó entre las aspirantes por tener ascendencia filipina, venció a las representantes de Illinois, Ohio, Nebraska y Carolina del Norte, quienes quedaron como finalistas del certamen al que llegaron 49 mujeres.

Gabriel ha sido considerada como la primera filipino-estadounidense en convertirse en Miss Estados Unidos, es graduada de la Universidad del Norte de Texas y propietaria de su propia marca de moda R’Bonney Nola.

“Mi corazón está lleno de alegría”, dijo tras recibir la corona. Sin embargo, no todo ha sido felicidad tras la elección de la sucesora de la ganadora de 2021 Elle Smith, porque algunas de las rivales de R’Bomney Gabriel aseguran que hubo favoritismo hacia ella.

La primera en aparecer con tal acusación fue Miss Montana. Heather Lee O’Keefe publicó un video en TikTok, que después se viralizó, en el que habla en su nombre y el de sus compañeras para asegurar que cuentan con pruebas de lo sucedido.

La representante de Nueva York, Heather Nuñez, publicó un señalamiento similar en su cuenta de Instagram: “Entré a este certamen y entregué mi alma y mi corazón. Fuimos humilladas, pensando que teníamos una oportunidad justa (de ganar)”.

Pero las expresiones públicas no fueron las únicas señales, durante el evento, tras anunciar a Gabriel como ganadora, el resto de las participantes abandonaron el escenario, algo inusual en estos eventos donde las representantes suelen permanecer hasta el final e incluso se acercan a la triunfadora para felicitarla.

R'bonney ya participa en eventos como Miss USA y sus fotografías aparecen en la cuenta de Instagram que usa la ganadora de cada edición @missusa - @missusa

A partir de las duras críticas, R’Bonney Gabriel ha buscado aclarar que la competencia no estaba arreglada y que se llevaba bien con sus compañeras. “Cuando volví con las chicas (luego de la coronación), todas me abrazaron. Así que en verdad no fui consciente de todo eso, me llevé bien con todas las chicas con las que me encontré”, dijo en el programa The Rundown de E!.

Sin embargo, Miss Missouri, Mikala McGhee, dijo a Insider que el salir del escenario fue una muestra de indignación: “Fue para enviar una declaración de que todas sabíamos lo que realmente estaba pasando detrás de escena. Sentimos que nos faltaron al respeto y desfilamos para un espectáculo”.

Miss Montana, Heather Lee O’Keefe, compartió las reacciones del resto de las participantes

Como resultado de las acusaciones, Crystle Stewart y su compañía, Miss Brand Corp., responsables de la organización de esta edición del certamen de belleza fueron suspendidas mientras se investiga lo sucedido.

Las participantes han detallado varias señales de alerta que percibieron durante la preparación para la noche definitiva, como la relación entre Gabriel y parte del jurado, además del apoyo que, consideran, recibió en mayor proporción de los patrocinadores debido a que tienen sede en la ciudad de donde la nueva Miss USA es originaria.

