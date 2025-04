Policías de Seattle que asistieron al mitin de 6 de enero piden a Corte Suprema mantener anonimato

SEATTLE (AP) — Policías actuales y anteriores de Seattle que asistieron al mitin político "Stop the Steal" del presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos están solicitando a la Corte Suprema que mantenga sus identidades anónimas en los registros judiciales públicos.

Usando seudónimos de "John Doe", presentaron su demanda para exigir que si la investigación de sus actividades no se haga pública. La Corte Suprema del estado de Washington falló en febrero que pueden ser identificados y que no han demostrado que la divulgación pública de sus nombres viole su derecho a la privacidad. La corte suprema del estado negó la reconsideración a principios de este mes y los abogados de los cuatro oficiales presentaron una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos, solicitando que los nombres permanezcan protegidos durante su desafío legal.

Cuatro oficiales que asistieron a eventos en la capital de la nación el día de una insurrección afirmaron que están protegidos bajo la ley de registros públicos del estado. Dicen que no hicieron nada malo y que revelar sus nombres violaría su privacidad.

Tras los eventos del 6 de enero de 2021, el Departamento de Policía de Seattle ordenó una investigación para determinar si alguno de sus oficiales que viajó a Washington, D.C. para asistir al mitin había violado alguna ley o política del departamento.

La investigación encontró que los oficiales casados Caitlin y Alexander Everett cruzaron barreras establecidas por la policía del Capitolio y estaban junto al edificio del Capitolio, en violación de la ley, lo que llevó a la destitución de la pareja. Los investigadores dijeron que otros tres oficiales no habían violado políticas y el cuarto caso fue considerado "inconcluso".

Sam Sueoka, un estudiante de derecho en ese momento, presentó solicitudes de registros de la investigación para los oficiales participantes.

"Estamos revisando la moción de los Does para una suspensión", declaró Neil Fox, uno de los abogados de Sueoka, en un correo electrónico a The Associated Press el sábado.

Requerir que los oficiales usen sus nombres reales en el litigio crearía un efecto disuasorio sobre la expresión de opiniones impopulares, decía la petición a la Corte Suprema.

"En esencia, esta apelación involucra si una agencia gubernamental puede ignorar el efecto disuasorio resultante de que un empleador requiera que un empleado divulgue sus actividades políticas fuera de servicio y las impresiones o motivaciones asociadas con ellas, seguido de una amplia difusión a aquellos que deliberadamente buscan esta información para someter a estos servidores públicos a la vilificación sin la comisión de ninguna mala conducta en absoluto", decía la petición.

Se espera una respuesta a la petición el próximo viernes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.