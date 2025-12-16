Policías declaran en juicio que acciones de jueza de Milwaukee hicieron su trabajo más peligroso

MILWAUKEE (AP) — Los fiscales trabajaron el martes para presentar a una jueza de Milwaukee acusada de ayudar a un inmigrante a evadir el arresto como alguien que se acercó de manera grosera a agentes federales, haciéndoles su trabajo más peligroso.

El segundo día del juicio de la jueza del Circuito del Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, se centró el martes en sus interacciones con los policías en el juzgado.

Dugan está siendo juzgada por cargos de obstrucción y ocultamiento por su papel en el incidente de abril. Los fiscales dicen que después de que ella supo que las autoridades federales estaban esperando fuera de su sala para arrestar a Eduardo Flores-Ruiz, despejó un camino para su escape al dirigir a los agentes a la oficina del juez principal y sacar a Flores-Ruiz de su sala a través de una puerta privada.

Los cargos altamente inusuales contra una jueza en funciones son una consecuencia extraordinaria de la represión de la inmigración por parte del presidente Donald Trump. Los partidarios de Dugan dicen que Trump busca hacer de ella un ejemplo para frenar la oposición judicial a su campaña de arrestos masivos de inmigrantes.

El agente del FBI Phillip Jackling testificó el martes que le preocupaba que su equipo estuviera dividido cuando Dugan dirigió a los agentes a hablar con el juez principal.

Dijo que Dugan parecía enojada cuando se le acercó en el pasillo fuera de su sala. Otro miembro del equipo de arresto, el Oficial Supervisor de Aduanas y Protección Fronteriza Joseph Zuraw, relató que Dugan movió el pulgar sobre su hombro y le dijo que "se fuera" antes de dirigirlo a la oficina del juez principal.

Cinco de los seis miembros del equipo de arresto estaban en la oficina del juez principal o en un pasillo que conducía a la oficina cuando Flores-Ruiz salió de la sala, testificaron los agentes. Zuraw dijo que recordó haber pensado: "Estamos en una mala situación ahora mismo. Es una mala situación porque no tenemos un número decente de policías para hacer un arresto de manera segura".

El equipo siguió a Flores-Ruiz fuera del juzgado y tuvo que perseguirlo a través del tráfico cuando podrían haberlo arrestado de manera segura en el edificio, testificaron.

Los abogados defensores de Dugan sugieren que los agentes podrían haber arrestado a Flores-Ruiz en cualquier momento en el pasillo y que Dugan no debería ser culpada por su decisión de esperar hasta que él estuviera afuera.

Los fiscales están tratando de convencer al jurado en el tribunal federal de que Dugan conocía las implicaciones de sus acciones cuando dirigió a un inmigrante a una puerta privada mientras los agentes federales estaban en el juzgado para arrestar al hombre.

"Yo asumiré la responsabilidad", dijo Dugan a su reportera judicial mientras discutían quién ayudaría a Flores-Ruiz, según el audio de la sala reproducido para el jurado el lunes.

El abogado defensor Steven Biskupic indicó en las declaraciones de apertura que la jueza no tenía intención de obstruir a los agentes. Dijo que Dugan solo estaba siguiendo la política del juzgado de referir a los agentes de inmigración que buscaban hacer un arresto en el juzgado a los supervisores.

Flores-Ruiz enfrentaba cargos estatales de agresión y estaba programado para comparecer en una audiencia frente a Dugan la mañana del incidente. Después de su arresto esa mañana, fue deportado meses después.

Se espera que el caso del gobierno se extienda hasta el jueves.

La sentencia máxima para el cargo más grave, obstrucción, es de cinco años de prisión, aunque los jueces federales tienen mucha discreción para reducirla.

Antes del juicio, la jueza Lynn Adelman se negó a desestimar los cargos, diciendo que no había una inmunidad firmemente establecida para Dugan.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.