Políticas migratorias de Trump y envejecimiento poblacional frenan proyección de crecimiento en EEUU

WASHINGTON (AP) — La población de Estados Unidos presenta una proyección de crecimiento de 15 millones en 30 años, una estimación menor que en años anteriores, debido a las estrictas políticas de inmigración del presidente Donald Trump y al envejecimiento de la población, informó el miércoles la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

La oficina de presupuesto, un organismo no partidista, proyectó que la población de Estados Unidos será de 364 millones en 30 años, un 2,2% menor de lo que había pronosticado en esta época el año pasado. En septiembre, la oficina emitió un informe demográfico revisado que mostró que los planes de Trump para realizar deportaciones masivas y otras estrictas medidas migratorias provocarían la salida de unas 320.000 personas de Estados Unidos en los próximos 10 años.

Se proyecta que la población total del país dejará de crecer en 2056 y permanecerá aproximadamente igual que el año anterior, dijo la CBO. Pero sin inmigración, la población comenzaría a disminuir en 2030.

Aun si los límites a la inmigración y el aumento de las deportaciones terminan con el gobierno de Trump en tres años, “sigue siendo un choque demográfico”, dijo William Frey, demógrafo de la Institución Brookings, de tendencia centrista.

El Seguro Social y Medicare, que ya se tambalean bajo una población envejecida, enfrentarán una creciente presión, ya que habrá menos personas de las esperadas en la fuerza laboral pagando impuestos. Al final de la década, todos los miembros de la generación de posguerra del país, nacidos entre 1946 y 1964, tendrán más de 65 años.

Con menos inmigrantes en la fuerza laboral y proyecciones de tasas de fertilidad en Estados Unidos que muestran un declive a largo plazo por debajo de los niveles de reemplazo, “esto reduce el número de niños que van a nacer en ese período de cuatro años” del segundo mandato de Trump, dijo Frey.

Las recientes cifras llegan en un momento en que Trump impulsa la campaña de deportación masiva más grande de la historia. Las cifras de la CBO tienen en cuenta el éxito de esos esfuerzos en el primer año de su segundo mandato.

El gobierno ha utilizado diversos métodos para expulsar personas del país, entre ellos: la prohibición de solicitud de visas para inmigrantes de algunos países y el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en ciudades de Estados Unidos para localizar a inmigrantes que están en el país sin autorización.

La ley de impuestos y gastos de Trump, aprobada por el Congreso y firmada en julio, incluyó unos 150.000 millones de dólares para intensificar su agenda de deportación en los próximos cuatro años. Esto incluye dinero para extender el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, construir centros de detención y agregar miles de elementos a las fuerzas del orden.

Cuando se trata de estimar la población del país y su crecimiento futuro, la inmigración siempre es la variable impredecible porque fluctúa mucho más de año en año que el número de nacimientos y muertes. La inmigración ha impulsado el crecimiento de la población de Estados Unidos en esta década debido al envejecimiento poblacional y a una fertilidad inferior a la tasa de reemplazo, y se espera que el número de muertes comience a superar la cifra de nacimientos en aproximadamente cinco años. La Oficina del Censo de Estados Unidos dijo que la inmigración aumentó en 2,8 millones de personas en 2024 respecto al año anterior.

Sin embargo, desde que Trump regresó al cargo en enero de 2025, los demógrafos y economistas han tenido dificultades para descifrar el impacto de sus políticas en el crecimiento del número de inmigrantes en Estados Unidos.

Las estimaciones de población de la oficina para el año pasado aún no se han publicado, pero en la Encuesta de Población Actual se estimó que el número de inmigrantes cayó en 1,8 millones de personas de enero a noviembre de 2025. Pero esas cifras han sido objeto de escrutinio, y algunos expertos afirman que pueden reflejar una disminución en la participación de inmigrantes en la encuesta en lugar de una drástica caída en el número de ellos.

En septiembre, la CBO redujo su estimación de inmigración para 2025 en 1,6 millones de personas, y el año pasado, Pew estimó que el número de inmigrantes disminuyó en 1,4 millones de personas en la primera mitad de 2025, desde un máximo de 53,3 millones de inmigrantes en enero de 2025.

“Estos inmigrantes se traen consigo a sí mismos y el potencial de tener hijos en el corto plazo”, dijo en un correo electrónico Kenneth Johnson, un demógrafo de alto nivel de la Universidad de Nueva Hampshire. “Contribuyen a la fuerza laboral a través de su llegada y al potencial crecimiento futuro de la población de Estados Unidos a través de su potencial de tener hijos en el corto plazo.”

Schneider informó desde Orlando, Florida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.