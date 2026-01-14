Por ahora sin decisión judicial sobre solicitud de Minnesota de detener redadas migratorias

MINNEAPOLIS (AP) — Una jueza no tomó una decisión inmediata el miércoles sobre la solicitud de Minnesota para suspender las redadas migratorias en el estado, donde agentes federales han sacado a personas de autos y se han enfrentado a transeúntes enojados que exigen su salida.

Nubes de gas lacrimógeno, el despliegue de irritantes químicos y el chirrido de silbatos de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis, especialmente desde que un agente de inmigración mató a tiros a Renee Good el 7 de enero mientras ella se alejaba en su auto.

"Lo que más necesitamos en este momento es una pausa. Es necesario bajar la temperatura", declaró el fiscal asistente Brian Carter durante la primera audiencia de una demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul.

La jueza Katherine Menendez prometió mantener el caso "en primer plano" y dio al Departamento de Justicia hasta el lunes para presentar una respuesta a la solicitud de una orden de restricción. Los líderes locales dicen que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con las redadas.

Menendez dijo que el estado y las ciudades tendrán unos días más para responder.

"Es simplemente un reconocimiento de que estos son asuntos graves e importantes", dijo la jueza sobre el calendario, señalando que hay pocos precedentes legales para aplicar a algunos de los puntos del caso.

El abogado del gobierno, Andrew Warden, sugirió que el enfoque más lento establecido por Menendez era apropiado.

El Departamento de Seguridad Nacional dice que ha realizado más de 2.000 arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete insistir en su ofensiva.

Sin embargo, los líderes locales han denunciado la ofensiva y han pedido la salida de los agentes federales.

"Lo que vemos ahora mismo es discriminación que ocurre solo por motivos de raza: ¿eres latino o eres somalí? Y luego es indiscriminado a partir de ahí", indicó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, Fox News.

"En otras palabras, están sacando a la gente de las calles. Han sacado a ciudadanos estadounidenses de las calles y no necesitas tomar mi palabra en este punto. Esto ha sido muy bien documentado", agregó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.