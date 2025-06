Por qué el huracán Erick gana fuerza tan rápidamente hasta convertirse en una peligrosa tormenta

WASHINGTON (AP) — Después de duplicar su intensidad en menos de un día y con pronósticos de que seguirá creciendo, el huracán Erick avanza el miércoles a través de las condiciones ideales para fortalecerse rápidamente mientras se acerca a la costa sur del Pacífico mexicano.

Este tipo de intensificación rápida se ha vuelto cada vez más común en un clima más cálido, especialmente en el Atlántico y cerca de Estados Unidos, que no es donde se encuentra Erick actualmente, informaron los científicos.

El año pasado hubo 34 incidentes de intensificación rápida —cuando los vientos de una tormenta aumentan en al menos 56 kilómetros por hora (35 mph) en un periodo de 24 horas— lo cual es aproximadamente el doble de lo normal y causa problemas con los pronósticos, según el Centro Nacional de Huracanes.

Erick, un huracán que de otra manera sería una tormenta común y corriente, fuerte pero no inusual, ganó 80 km/h (50 mph) en cuestión de 18 horas y seguía fortaleciéndose a medida que se acerca a la costa mexicana.

Lo único inusual de Erick hasta ahora es que se trata de la quinta tormenta del Pacífico oriental un mes después del inicio de la temporada, lo cual es un poco más activo de lo normal, indicó el investigador de huracanes de la Universidad de Miami, Brian McNoldy. Además, es probable que cuando Erick toque tierra, se convierta en el ciclón de mayor intensidad en alcanzar esa parte de México a estas alturas de la temporada, afirmó.

En promedio, la quinta tormenta con nombre aparece por primera vez en la cuenca del Pacífico oriental alrededor del 23 de julio, según el centro de huracanes. La temporada en el Pacífico oriental, que comienza el 15 de mayo y se extiende hasta el 30 de noviembre, promedia 15 tormentas con nombre, de las cuales ocho se convierten en huracanes y cuatro de ellas alcanzan una categoría de 3 o mayor con vientos superiores a los 177 km/h (110 mph). En general, el Pacífico oriental suele tener una tormenta más al año que el Atlántico, pero las tormentas del Atlántico tienden a causar una mayor destrucción ya que impactan en zonas más pobladas.

Debido al lugar al que se dirige Erik —acercándose a Acapulco— y su rápida intensificación, la tormenta hace recordar el paso letal de Otis, el cual pareció surgir de la nada para azotar el mismo puerto turístico del sur de México como un huracán de máxima categoría en 2023, pero Erick no es Otis, especialmente por su momento. Erick es una tormenta de principios de temporada y Otis golpeó en octubre.

Al formarse en octubre, Otis se fortaleció al agitar aguas más profundas y cálidas porque era más tarde en el año. La llegada de Erick es a principios de temporada y el agua que agita es más fría y no favorece a una intensificación rápida.

Aun así, la temperatura de las aguas superficiales es lo suficientemente cálida, dijo el científico de huracanes del MIT, Kerry Emanuel. Erick cuenta con los ingredientes perfectos para fortalecerse, dijo la científica atmosférica de la Universidad de Albany, Kristen Corbosiero. El aire seco a menudo detiene la intensificación rápida, pero Erick no ha encontrado esas condiciones y la atmósfera a su alrededor es extremadamente húmeda, afirmó. El ojo del huracán se está formando de manera apropiada y tiene lo que sería la forma ideal de una tormenta en fortalecimiento, agregó. Los estudios han vinculado en términos generales al cambio climático causado por el ser humano con más episodios de tormentas de intensificación rápida, así como con meteoros más húmedos y de desplazamiento más lento, destacó Corbosiero. Pero se necesitaría más estudios, generalmente después del impacto de la tormenta, para encontrar cualquier posible vínculo entre el calentamiento global y el caso particular de Erick, si es que existe alguno, comentó. ___ La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.