Por qué este estado norteamericano devolverá millones de dólares de impuestos

La denominada Ley “kicker” de Oregon establece que cuando los pagos del impuesto sobre la renta superan por lo menos un 2 % las estimaciones de los economistas estatales plasmadas en la ley de presupuesto aprobada por la legislatura, la diferencia de ingresos debe volver a los contribuyentes. Todo indica que en 2026 aproximadamente 1.000 millones de dólares entrarán en ese régimen.

Las devoluciones se instrumentan de manera automática a través del Departamento de Ingresos de Oregón en forma de un crédito fiscal a posteriori de la presentación de declaraciones de impuestos de los contribuyentes, según detallan desde la agencia de recaudación del estado.

Durante una reunión con los legisladores de Oregon realizada el miércoles 28 de agosto, el economista principal del estado, Josh Lehner realizó un detallado informe sobre las principales novedades que en su área se esperan para los próximos meses. En ese contexto, planteó que los niveles de recaudación “han sido más altos de los esperados” por lo que casi 1.000 millones de dólares podrían volver a los contribuyentes. “Más recursos hoy significan un mayor impulso mañana”, sentenció el especialista durante la reunión, según detalla OPB en un artículo.

Los economistas estatales Mark McMullen, a la izquierda, y Josh Lehner responden a las preguntas de los legisladores de Oregón en 2015. Jonathan J. Cooper / AP

Lehner explicó que la devolución no implica que la economía del estado no vaya a tener que enfrentar situaciones difíciles, pero remarcó que la cuestión legal en torno a las devoluciones no puede por eso desestimarse, y, por lo tanto, el exceso de recaudación debe indefectiblemente volver a quienes tributaron.

Si la medida finalmente se hace efectiva, será la sexta vez consecutiva que, Ley “kicker” mediante, Oregon devuelva el exceso de recaudación a los contribuyentes. Si bien en una reunión de mayo ya se había planteado que esa situación era probable, las previsiones por ese entonces rondaban en los 582 millones de dólares, bastante menos que los 986 millones que se estima alcanzará el beneficio que deberá ejecutar el Departamento de Ingresos de Oregón en 2026.

No todas son buenas noticias

Nike informó a las autoridades del estado que daría de baja a más de 700 trabajadores de sus instalaciones en Beaverton

Junto a los detalles sobre la buena marcha de la recaudación, el economista informó a los legisladores sobre un conjunto de situaciones preocupantes que podrían afectar a la economía de Oregon en el mediano plazo. Al respecto, según describe OPB, Lehner profundizó sobre las probabilidades de que “se produzcan despidos, particularmente en las industrias de las que Oregón depende incluidas las industrias de calzado y prendas de vestir y semiconductores”, después de que Nike e Intel hayan anunciado que tomarán esas medidas.

Al respecto, una nota de OPB de inicios de mes, daba cuenta de los anuncios de ambas compañías. La nota detallaba que “el fabricante de chips Intel, que emplea a más de 20.000 personas en Oregón, había anunciado a sus inversores que recortaría más de 15.000 puestos de su fuerza laboral global, o aproximadamente el 15 % de sus trabajadores”. Si bien según el medio no había certezas sobre cuántos de esos recortes sería en Oregón, la situación había generado preocupación por llegar poco después de que Nike informara a las autoridades del estado que daría de baja a más de 700 trabajadores de sus instalaciones en Beaverton.

En esa línea, Lehner destacó que si esas situaciones se concretan el estado podría vivir una situación de “recesión de cuello blanco” porque quienes se verían afectados serían mayormente trabajadores de ingresos medios y altos, destacó OPB. Además, el economista planteó que la industria de la madera, que es un dinamizador económico clave, también atraviesa una situación preocupante con “varios aserraderos que han anunciado cierres pendientes”. “Estas son tres cosas que son especialidades de Oregon, y todas están a la baja”, advirtió Lehner a los legisladores según detalló OPB.

LA NACION