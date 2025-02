Portaaviones de EEUU choca con buque mercante en el Mediterráneo

El portaaviones "Harry S. Truman" chocó con un buque mercante en el mar Mediterráneo, informó el jueves la Armada de Estados Unidos.

La colisión del buque de guerra con el Besiktas-M ocurrió a última hora del miércoles mientras operaba cerca de Port Said, en Egipto, señaló un comunicado del portavoz de la Sexta Flota estadounidense, el comandante Timothy Gorman.

"La colisión no puso en peligro al Harry S. Truman (CVN 75) ya que no hay informes de inundaciones o heridos. Las plantas de propulsión no se vieron afectadas y se encuentran en condiciones seguras y estables", dijo Gorman, añadiendo que se investiga el incidente.

El comunicado no mencionó la condición del Besiktas-M después de la colisión.

Los sitios web de transporte marítimo enumeran al buque mercante como un granelero que enarbola la bandera panameña.

Estados Unidos despliega portaaviones, enormes buques de guerra tripulados por miles de marineros y que transportan docenas de aviones, en áreas de todo el mundo.

En diciembre, dos pilotos navales de Estados Unidos lograron eyectarse con éxito después de que el avión de guerra F/A-18 en el que volaban proveniente del portaaviones Truman fuera derribado por error sobre el Mar Rojo por un crucero estadounidense con misiles teleguiados.

