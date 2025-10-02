Precio del petróleo cae a su nivel más bajo en cinco meses

Los precios del petróleo continuaron su caída el jueves hasta su nivel más bajo en cinco años debido a la expectativa de un nuevo aumento de la producción de la OPEP+.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, perdió un 1,90%, hasta situarse en US$64,11, su nivel más bajo desde principios de mayo.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en noviembre, se dejó un 2,10%, hasta situarse en US$60,48.

Esta cuarta caída consecutiva de los precios del crudo se produce ante la reunión del domingo entre Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+).

El mercado prevé que estos países acuerden un aumento de la producción de 137.000 barriles diarios en noviembre, al igual que se había decidido para el mes de octubre.

Varios medios, sin embargo, informaron de que el aumento podría ser de 500.000 barriles diarios.

El cártel negó en X estas informaciones.

Los operadores se mantienen alerta porque "el grupo ha sorprendido a los mercados con aumentos de la producción en los últimos tiempos", explica Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

pml-tmc/apz/dga/dg