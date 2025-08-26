Precio del petróleo cae entre amenazas a la Fed e incertidumbre geopolítica

Los precios del petróleo bajaron el martes, afectados por aversión al riesgo en los mercados tras la nueva ofensiva del presidente Donald Trump contra la Reserva Federal, a pocas horas de que entren en vigor los aranceles aduaneros de Estados Unidos contra India.

El presidente estadounidense intensificó su campaña para tomar el control de la Reserva Federal (Fed) al intentar despedir a una gobernadora del banco central, lo cual hace presagiar un conflicto legal y siembra dudas sobre la credibilidad futura de esta institución central para la economía estadounidense.

Tras este ataque, los analistas de Briefing.com describen "mercados perturbados" y "una demanda renovada de valores refugio en un contexto de mayor incertidumbre".

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en octubre perdió 2,30% a US$67,22. Y su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes retrocedió 2,39% a US$63,25.

En paralelo, "los ataques mutuos entre Rusia y Ucrania continúan" y Kiev "cada vez toma más por blanco las infraestructuras energéticas rusas", subraya Carsten Fritsch, de Commerzbank.

En teoría, eso podría disminuir las ventas de crudo ruso y afectar el suministro al mercado ya que Moscú es el tercer productor mundial de petróleo.

Pero "aún no se ha observado ninguna disminución de las exportaciones a través de los puertos del Mar Báltico", según el analista.

El principal factor alcista en el mercado petrolero serían sanciones adicionales de Estados Unidos a Rusia.

Además, a menos que haya una nueva prórroga de último minuto por parte del presidente estadounidense, los aranceles sobre los productos indios importados por Estados Unidos deberían aumentar al 50% el miércoles, en represalia por las compras de crudo ruso.

Pero por el momento "nada indica que India tenga intención de detener sus compras, aunque parecen estar disminuyendo", destaca Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.

El viernes, Trump, que quiere encontrar rápidamente una solución a la guerra de Rusia contra Ucrania, dijo que se daba "dos semanas" para decidir su política sobre el conflicto.