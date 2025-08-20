Precio del petróleo sube impulsado por la caída de reservas en EEUU

Los precios del petróleo subieron el miércoles, impulsados por la publicación de un descenso mucho mayor de lo esperado en las reservas estadounidenses de crudo, mientras los operadores siguen atentos a los posibles acontecimientos relacionados con Ucrania.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, subió un 1,60% hasta los US$66,84, recuperando las pérdidas del día anterior.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, ganó un 1,38% hasta los US$63,21.

El informe semanal de la Agencia de Información sobre Energía (EIA) sobre el estado de las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos, publicado a mitad de la sesión, influye para el alza de los precios, dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Según la EIA, las reservas disminuyeron en 6 millones de barriles durante la semana que finalizó el 15 de agosto, mientras que los analistas esperaban una disminución de alrededor de 850.000 barriles, según un consenso establecido por la agencia Bloomberg.

"Hay una fuerte demanda interna en Estados Unidos", las refinerías han utilizado el 96,6% de su capacidad, destacó Kilduff.

"También hemos observado un buen repunte de las exportaciones, lo que era preocupante después de varias semanas realmente por debajo de la tendencia", añadió.

Al mismo tiempo, las discusiones sobre "Rusia y Ucrania siguen estando claramente en primer plano", según Kilduff.

El presidente Donald Trump se mostró dispuesto el martes a que Estados Unidos preste apoyo militar aéreo como garantía de seguridad a Kiev en caso de un acuerdo de paz.

Una distensión de este conflicto, iniciado en 2022 con la invasión rusa a Ucrania, con una posible próxima reunión entre los respectivos jefes de Estado, podría dar lugar a una flexibilización de las sanciones al sector petrolero ruso.

Sin embargo, el presidente estadounidense amenazó a Rusia con "consecuencias muy graves" si no acepta poner fin a la guerra, e impuso aranceles "secundarios" a las importaciones indias en represalia por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.