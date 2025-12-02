Precios del petróleo caen por negociaciones sobre fin de la guerra en Ucrania

Los precios del petróleo retrocedieron el martes mientras los operadores vigilan las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

El precio del barril Brent del Mar del Norte, para entrega en febrero, retrocedió un 1,14% a US$62,45.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, perdió un 1,15% a US$58,64 por barril.

El presidente ruso Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff comenzaron el martes por la noche en Moscú conversaciones sobre el plan de la Casa Blanca para poner fin al conflicto en Ucrania.

"Por el momento, el mercado se encuentra en una fase de espera para ver qué surge de estas discusiones", explicó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Una delegación de Kiev podría reunirse el miércoles con Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, en Europa tras sus conversaciones en Rusia, según le dijo una fuente ucraniana a la AFP.

El contexto del precio del crudo también se ha visto influenciado por las ofensivas ucranianas contra infraestructuras petroleras rusas, que hacen temer una perturbación de la oferta.

Según Kilduff, esta situación "explica por qué, en este momento, los precios no bajan mucho de los US$60 por barril para el WTI".

Paralelamente, los actores del mercado aún evalúan la posibilidad de un exceso de crudo en oferta el próximo año, lo que presionaría los precios a la baja.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), que se reunieron el domingo en el marco de una reunión semestral de ministros, confirmaron la pausa en los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026, lo que propicia un escenario de menor demanda.

