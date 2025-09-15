Precios del petróleo en alza tras ataques ucranianos en Rusia

Los precios del petróleo aumentaron el lunes tras ataques de drones ucranianos contra instalaciones petroleras en Rusia, mientras el mercado evalúa el impacto en las exportaciones rusas.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, avanzó un 0,67%, a US$67,44.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, ganó un 0,97%, a US$63,30.

“Hay un aumento en la prima de riesgo en el mercado” ya que Ucrania atacó “no solo las refinerías sino también las capacidades de exportación” rusas, dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Rusia informó el viernes que había derribado 221 drones ucranianos, uno de los ataques más masivos de Kiev en tres años y medio de ofensiva rusa.

El puerto “de Primorsk, que permite más de un millón de barriles diarios en exportaciones, fue atacado, al igual que la refinería vecina de Kirichi, con una capacidad de 350.000 barriles por día”, explicó John Evans, analista en PVM Energy.

Al día siguiente, durante un nuevo ataque, un dron ucraniano se estrelló contra otro de los mayores complejos de refinación de Rusia, propiedad de la petrolera Bashneft, provocando un incendio.

“El mercado espera una disminución en las exportaciones de crudo y productos refinados, lo que podría tener un impacto en el suministro mundial y empujar los precios al alza”, explicó Lipow.

En paralelo, los operadores continúan evaluando un eventual fortalecimiento de las sanciones contra Rusia, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que está dispuesto a penalizar más duramente a Moscú a condición de que los demás países de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso.

También sugirió a estos países considerar aumentos sustanciales en los aranceles a productos de China, para que Pekín reduzca su apoyo a Rusia.

“Eso sería extremadamente difícil, especialmente para Turquía, que es el tercer mayor comprador de crudo ruso”, estimaron los analistas de Eurasia Group.

