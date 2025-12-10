Precios del petróleo estables a pesar de recorte de tasas de la Fed

Los precios del petróleo se mantuvieron el miércoles sin grandes cambios pese a la nueva flexibilización monetaria anunciada por la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central), mientras los operadores aguardaban con cautela posibles novedades en relación a Ucrania.

El precio del Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, ganó un 0,44% hasta US$62,21 por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en enero, subió un 0,36% hasta US$58,46 por barril.

"No hubo realmente ninguna noticia importante" para el mercado petrolero el miércoles, comentó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Al final de la sesión, la Fed anunció un recorte de un cuarto de punto de las tasas de interés de referencia por tercera vez consecutiva este año, una señal percibida como positiva para la economía estadounidense y, por ende, para la demanda de petróleo del país.

Esta decisión era sin embargo ampliamente esperada por los analistas. Y hay lugar para la duda de cara al futuro, ya que la Fed indicó en su comunicado que "la magnitud y el calendario" de posibles ajustes adicionales dependerán de la evolución de la situación.

Como desde hace varios meses, el mercado petrolero sigue sobre todo atrapado entre dos fuegos.

Por un lado, señaló Kilduff, los operadores "están preocupados por la sobreabundancia que se perfila para el año próximo", por los aumentos de producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+).

"Eso es lo que mantiene realmente el precio del WTI por debajo de la barrera de los US$60" el barril, sostuvo el analista.

La agencia de información energética de Estados Unidos (EIA) incluso prevé que el precio del Brent "caiga a US$55 el barril" en los primeros meses de 2026 debido al incremento de las reservas mundiales de petróleo.

Por otro lado, "hay cierta inquietud" ante "la posible pérdida de una cantidad importante de petróleo ruso" si se aplican estrictamente las nuevas sanciones contra Moscú, especialmente las estadounidenses, aseguró el analista.

En otro orden, la disminución de las reservas semanales en Estados Unidos la semana pasada (-1,8 millones de barriles) no tomó por sorpresa al mercado.

