Precios del petróleo suben al cierre impulsados por tensiones en Irán

Los precios del petróleo terminaron el miércoles al alza y alcanzaron su nivel más alto al cierre en los últimos tres meses, en un contexto de fuertes tensiones en Irán y amenazas de Washington contra Teherán.

El barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, subió 1,60% a US$66,52. La referencia europea no superaba los US$66 desde el 8 de octubre.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, subió 1,42% a US$62,02.

La decisión de Washington de evacuar por precaución parte de su personal en la base militar de Catar fue percibida por el mercado "como una señal de que estamos al borde de una acción militar" en Irán, dijo a la AFP John Kilduff, de la firma Again Capital.

Irán advirtió este miércoles al presidente Donald Trump que es capaz de "responder" a cualquier ataque de Estados Unidos.

Las intenciones de la Casa Blanca son inciertas, pero Trump realizó varias amenazas de intervenir militarmente en Irán para poner fin a la represión a las protestas antigubernamentales, de las más fuertes que se han registrado desde la proclamación de la República Islámica en 1979.

Los operadores "temen que esto degenere en algo más grave a nivel regional", lo cual "provocó un fuerte repunte en la prima de riesgo esta semana", explicó Kilduff.

El mercado también se pregunta qué podría pasar en el estrecho de Ormuz, por donde transita casi el 20% del petróleo mundial. Este pasaje es rodeado por Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Para analistas de Brown Brothers Harriman, un bloqueo del estrecho es muy improbable.

«Irán depende fuertemente de esa vía para sus propias exportaciones» y cualquier perturbación podría «paralizar aún más su propia economía», observan.

Para Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, un eventual bloqueo a las exportaciones iraníes dispararía los precios del petróleo, que podrían alcanzar rápidamente los niveles registrados durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, de entre US$80 y US$85.