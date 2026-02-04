Precios del petróleo suben ante las persistentes preocupaciones sobre Irán

Los precios del petróleo se dispararon el miércoles, impulsados por la inquietud de los operadores ante las señales contradictorias entre Washington y Teherán previo a sus conversaciones.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, cerró con un aumento de un 3,17%, hasta 69,46 dólares.

El estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo, ganó un 3,05% hasta 65,14 dólares.

El mercado "sigue sensible a los titulares" cuando se trata de Irán, dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Los precios cambiaron luego de una publicación del medio estadounidense Axios que aseguraba que la Casa Blanca rechazaba las condiciones de Teherán para las negociaciones.

Eventualmente, ambos países confirmaron que los diálogos iniciarán en Omán el viernes al final del día. Pero el anuncio llegó luego del cierre del mercado.

El mercado está bajo presión "por el refuerzo militar en Oriente Medio y las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán", señaló Lipow.

Desde inicios de enero, los precios del crudo han reaccionado de manera sistemática a la alternación de amenazas entre Washington y Teherán y su apertura al diálogo.