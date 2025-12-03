Precios del petróleo suben por falta de progreso en diálogo entre Moscú y Kiev

Los precios del petróleo subieron el miércoles, impulsados por las dudas sobre una resolución rápida de la guerra en Ucrania.

El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió un 0,35% hasta los US$62,67.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, ganó un 0,53% hasta los US$58,95.

El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió durante casi cinco horas en el Kremlin el martes con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un plan presentado por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no hubo anuncios concretos.

"Muchos operadores piensan que Putin no está interesado en un acuerdo de paz", dijo a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA, lo que explica el aumento en el precio del crudo durante la jornada.

Moscú exige, entre otras cosas, que Kiev ceda completamente la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que aún es el epicentro de los combates.

Rusia y Ucrania declararon el miércoles estar dispuestos a continuar las conversaciones sobre el conflicto. Los europeos, por su parte, consideraron que el mandatario ruso no mostraba deseos de paz.

El presidente ruso aseguró el martes que no deseaba una guerra con Europa, pero que estaba "preparado" si los europeos "la inician".

"Las declaraciones belicosas" de Vladimir Putin, especialmente contra Europa, también contribuyen a mantener los precios bajo presión, según Robert Yawger.

"Si aumenta la tensión, no es bueno para la demanda de crudo, y es aún peor para la oferta", añadió Yawger.

Paralelamente, los datos publicados el miércoles por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) mostraron un aumento inesperado en las reservas comerciales de petróleo crudo la semana pasada.

Las reservas aumentaron en aproximadamente 600.000 barriles, mientras que los analistas esperaban, por el contrario, una disminución de 2 millones de barriles.

