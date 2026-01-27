Precios del petróleo suben por producción kazaja limitada y debilidad del dólar

Los precios del petróleo subieron el martes impulsados por la producción aún limitada en el principal yacimiento petrolero de Kazajistán y por la caída del dólar, moneda de referencia para las transacciones de crudo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, subió un 3,02%, a US$67,57.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, ganó un 2,90%, a US$62,39.

La producción del principal yacimiento petrolero de Kazajistán se reanudó progresivamente el lunes, más de una semana después de un incendio que paralizó la instalación, anunció la empresa Tengizchevroil (TCO).

"Pero parece que seguirá muy por debajo de su capacidad normal durante varias semanas más", dijo a la AFP Andy Lipow, de la firma Lipow Oil Associates. El sitio opera al 50% de su capacidad, añadió.

Los analistas calculan que el mercado fue privado de aproximadamente un millón de barriles diarios de crudo kazajo tras la interrupción de la producción.

El sector petrolero de Kazajistán está bajo tensión desde hace varios meses debido a los ataques ucranianos contra las infraestructuras rusas, de las cuales depende Astaná para exportar sus hidrocarburos.

Según Lipow, los precios también suben debido al debilitamiento generalizado del dólar, que en una semana perdió más de un 2% y el martes se situaba en su nivel más bajo frente al euro desde hace más de cuatro años.

Como el crudo se cotiza en la moneda estadounidense técnicamente se vuelve más barato para otros países cuando el billete verde retrocede, lo que incrementa la demanda.

El mercado además se cuestiona sobre las consecuencias en la producción petrolera tras la gran tormenta invernal en gran parte de Estados Unidos el fin de semana.

"Las estimaciones oficiales de las pérdidas de producción relacionadas con las condiciones meteorológicas aún no están disponibles", dijo Carsten Fritsch, de Commerzbank.

El frío polar disparó los precios del gas estadounidense debido, en particular, al fuerte aumento de la demanda.