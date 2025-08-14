Precios mayoristas en EEUU repuntan en julio al mayor nivel en tres años

Los precios al productor en Estados Unidos repuntaron en julio hasta alcanzar su nivel más alto desde 2022, según datos oficiales publicados este jueves.

El índice de precios al productor (IPP) subió un 0,9% en la comparación mensual, por encima de lo previsto por los analistas, tras mantenerse sin cambios en junio, indicó el Departamento de Trabajo.

El aumento en los costos de los servicios (1,1%) superó al de los bienes (0,7%), mientras las autoridades buscan evaluar los efectos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Se trata del mayor incremento desde marzo de 2022.

Los analistas de Briefing.com habían pronosticado un aumento general del 0,2%.