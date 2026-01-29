Preocupaciones por Irán impulsan fuerte alza en los precios del petróleo

Los precios del petróleo cerraron con una fuerte alza el jueves, en niveles no vistos desde finales del verano pasado, ante el temor de los operadores de que Estados Unidos intervenga en Irán, lo que afectaría la producción de hidrocarburos de ese país.

El Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, aumentó un 3,38% hasta US$70,71 por barril, su precio de cierre más alto desde finales de julio.

Después de subir más de un 5% durante la jornada, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, finalmente ganó un 3,50% hasta US$65,42 por barril.

En una semana, el precio del WTI ha aumentado más de un 10%.

"La velocidad de la reacción en los precios del petróleo sugiere que los mercados ven como un riesgo real e inminente una acción militar de Estados Unidos contra Irán", y que "la probabilidad de una intervención directa" está aumentando, dijo Jorge Leon, de Rystad Energy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Teherán un acuerdo nuclear y le advirtió el miércoles, en su plataforma Truth Social, que "el tiempo se está acabando". Advirtió que un potencial ataque puede ser "peor" que el que realizó en junio pasado contra sitios nucleares iraníes.

Irán responderá "de manera inmediata" en caso de un ataque, dijo el jueves el portavoz del ejército del país. Advirtió que "muchas" bases estadounidenses en la región están al alcance de los misiles iraníes.

La preocupación, explicó David Morrison, de Trade Nation, es por las posibles "perturbaciones en el suministro, particularmente en el estrecho de Ormuz", por donde pasa el 20% de la producción global de crudo.

El país también forma parte de los diez principales productores de oro negro.

Giovanni Staunovo, de UBS, dijo a la AFP que además del riesgo de Irán, los precios están impulsados por "las perturbaciones en Kazajistán", en el yacimiento petrolífero de Tengiz, lo que "ha retirado un significativo número de barriles del mercado".

También hay interrupciones temporales en la producción estadounidense de petróleo "por el clima frío".