Presidencia de Trump se caracteriza por su sed de atención

WASHINGTON (AP) — Una intervención militar en Venezuela. Decirle a los New York Giants qué entrenador contratar. Amenazas contra Irán, Dinamarca, Groenlandia y Colombia. Posar con el Premio Nobel de la Paz de otra persona. Sugerir la posibilidad de desplegar tropas en Minneapolis. Hacer un gesto obsceno a un crítico. Anunciar una ronda agresiva de aranceles. Amenazar a enemigos políticos.

Para el presidente Donald Trump, esto es solo la primera mitad de enero.

Si lo más valioso que tiene un presidente es su tiempo, Trump opera como si tuviera un suministro casi ilimitado, siempre dispuesto a compartir sin importar el día, la hora o la circunstancia.

Ha reescrito el papel de la presidencia en un país dividido, comandando atención constante sin preocuparse mucho por las consecuencias. A pesar de su discurso sobre la necesidad de ser poderoso y fuerte, su enfoque se inclina más hacia la viralidad que hacia la virilidad, con las redes sociales como su principal acelerador.

“El presidente existe de manera ruidosa”, observó el senador republicano por Luisiana John Kennedy. “El presidente jugará con fuego. Aún no lo he visto jugar con granadas, pero casi. Así es él, y no va a cambiar”.

Al menos Trump te agradece.

Durante su segundo mandato, el presidente republicano ha cerrado sus publicaciones en redes sociales con la frase “gracias por su atención a este asunto” 242 veces, según datos recopilados por Roll Call Factba.se. Para mayor énfasis, usa letras mayúsculas y muchos signos de exclamación.

Las décadas de Trump buscando atención

Ha pasado décadas buscando atención, primero en los tabloides de Nueva York y luego como estrella de reality shows. La atención, positiva o negativa, es su propia recompensa. En la economía de la atención, Trump es lo que Wall Street podría llamar un agente catalizador.

Sus mensajes a menudo son inverosímiles y a veces involucran misoginia o racismo. Pueden interferir con otras prioridades de la administración y no siempre lo terminan favoreciendo (como por ejemplo en el tema de la inflación y los archivos de Epstein).

Pero son difíciles de ignorar.

“Te dice hola por la mañana y te dice buenas noches al final del día”, declaró el estratega republicano Ron Bonjean. “Nunca dejas de escucharlo”.

En su segundo mandato, observó aún menos restricciones sobre dónde afirmar su presencia, con una predilección por los deportes. Solo en septiembre, Trump asistió a tres eventos deportivos en la ciudad de Nueva York. Su visita a la final del Abierto de Estados Unidos provocó largas filas de seguridad y retrasó el inicio del partido. La multitud, dominada por la élite de Nueva York, lo abucheó, pero a él no le importó: estuvo en la pantalla del estadio y en todas las redes sociales.

Y es en las redes donde se han desarrollado algunos de los mayores cambios durante el segundo mandato de Trump.

Durante su primera administración, muchos líderes de Silicon Valley eran fríos, o abiertamente hostiles, hacia Trump. Fue expulsado de plataformas como Twitter y Facebook después del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Los líderes de esas empresas ahora están abiertamente aliados con Trump o al menos son amistosos con él. Twitter ahora se llama X y es propiedad de Elon Musk, quien dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental durante los primeros meses del segundo mandato y ha regresado a la órbita del presidente después de un breve distanciamiento. Musk y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, estuvieron entre los ejecutivos de tecnología que asistieron a la inauguración de Trump el año pasado.

La IA produce rápidamente memes y videos

Trump, que no es conocido por usar una computadora, esta vez tiene su propia plataforma de redes sociales, donde su equipo usa inteligencia artificial para producir rápidamente memes y videos que mantienen al presidente en la vanguardia de la conversación en línea. Esas publicaciones a menudo incluyen contenidos crudos, como una en octubre que lo mostraba usando una corona, pilotando un avión y arrojando excremento sobre sus oponentes.

“Las redes sociales en el segundo mandato de Trump no son las redes sociales del primer mandato de Trump", indicó Nolan Higdon, profesor en la Universidad de California, Santa Cruz, donde se enfoca en el estudio de medios de comunicación.

Por ahora, hay pocos frenos a los impulsos de Trump.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, desestimó la publicación del excremento como “sátira”. El vicepresidente JD Vance, un devoto católico, ha defendido las publicaciones de Trump, incluida una que lo representa como el papa. En una entrevista con Vanity Fair, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, describió a Trump, quien no bebe, como poseedor de una “personalidad de alcohólico” porque "opera con la visión de que no hay nada que no puede hacer".

De hecho, su enfoque ha sido notablemente exitoso en lograr la disrupción que busca imponer en Estados Unidos y en el extranjero. Usa las redes sociales como un arma, advirtiendo sobre la ayuda que se cortará a los estados que lo resistan. Sus publicaciones sobre Groenlandia y Dinamarca provocaron una auténtica crisis diplomática y plantearon preguntas sobre la futura existencia de la OTAN.

Las dos excepciones persistentes giran en torno a Epstein y la economía.

Después de decirle a sus seguidores que “no pierdan tiempo y energía en Jeffrey Epstein", finalmente cedió a la presión del Congreso y firmó una ley que obtuvo un apoyo abrumador en el Capitolio pidiendo que los archivos se hicieran públicos. El Departamento de Justicia ya ha incumplido los plazos para la publicación, y los demócratas -- incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y el gobernador JB Pritzker de Illinois -- han dicho que las noticias creadas por Trump en días recientes son solo un intento de distraer del tema de Epstein.

Trump también ha tenido dificultades para convencer al público de que está respondiendo a sus preocupaciones sobre los altos precios. Después de llamar la inflación "un invento elucubrado por los demócratas" ha intentado tomar medidas, incluido un discurso en horario estelar el mes pasado. Pero ese discurso y esfuerzos más recientes, incluida la presión sobre las tasas hipotecarias, fueron rápidamente ahogados por la avalancha de noticias más impactantes.

De hecho, una visita a Michigan la semana pasada para hablar sobre la economía se vio empañada por el gesto grosero que hizo Trump a alguien que lo abucheó.

El desafío central de Trump

Eso subraya el desafío central de Trump al entrar en un año electoral que pondrá a prueba su poder. Si bien su enfoque de línea dura puede deleitar a sus seguidores, hace menos para convencer a un sector más amplio de estadounidenses de que es un presidente efectivo.

La aprobación de la gestión de Trump en la mayoría de los temas es baja, pero la atención médica destaca como una debilidad particular. Solo alrededor de tres de cada 10 adultos aprueban la forma en que maneja la atención médica, según una encuesta de AP-NORC de diciembre. Eso fue ligeramente inferior a su aprobación general. También ha disminuido en inmigración desde el comienzo de su segundo mandato, cuando esto se destacaba como una fortaleza relativa. Según una encuesta de AP-NORC de enero, alrededor de cuatro de cada 10 adultos aprueban su desempeño en inmigración, por debajo de aproximadamente la mitad hacia el comienzo de su primer mandato.

Mientras tanto, los demócratas están tomando medidas más fuertes para ganar la atención de los estadounidenses. El gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial para 2028, tiene un pódcast y se burla de Trump en las redes sociales.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, es quizás el demócrata más exitoso en traducir una máquina de medios digitales en éxito político. En el transcurso de aproximadamente un año, el joven de 34 años pasó de ser un legislador estatal relativamente desconocido a líder de la ciudad más grande del país al presentarse a los votantes con videos que lo mostraban en entornos no guionados, como el curso del maratón de la ciudad de Nueva York.

“Están aprendiendo a no imponer un marco antiguo en un nuevo paradigma”, apuntó Basil Smikle, ex director ejecutivo del Partido Demócrata del Estado de Nueva York y profesor en la Universidad de Columbia.

La pregunta a largo plazo es si Trump ha cambiado fundamentalmente la presidencia. Ari Fleischer, secretario de prensa de la Casa Blanca bajo el entonces presidente George W. Bush, estima que Trump “es la definición de único” y predijo que el próximo presidente, independientemente del partido, se comunicará de manera diferente.

“Quien sea que lo suceda", dijo Fleischer, “la velocidad de la presidencia será más lenta”.

___________________________________

La corresponsal Amelia Thomson-DeVeaux contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.