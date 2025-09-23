Presidenta de Comisión Europea dice que habló con Trump sobre "provocaciones" de Rusia en espacio aéreo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este martes que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las "provocaciones" de Rusia en el espacio aéreo del bloque y que ambos abogan por cortar los ingresos de Moscú.

Von der Leyen afirmó que durante una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York abordó con Trump las "provocaciones" de Rusia, incluidas las habituales "incursiones regulares en el espacio aéreo europeo".

"Se trata de intentos claros de poner a prueba nuestra respuesta", declaró en su cuenta de X, en una publicación en la que calificó la conversación como positiva y dijo que también concordaron en "la necesidad de reducir rápidamente los ingresos de Rusia procedentes de los combustibles fósiles".

