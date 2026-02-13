Presidenta encargada de Venezuela se compromete a organizar elecciones libres

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dijo comprometida a realizar elecciones "justas y libres" en su país, en una entrevista difundida el jueves en el canal estadounidense NBC

Cuando la presentadora le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones "libres y justas" en Venezuela, Rodríguez respondió: "Absolutamente, conforme a la Constitución. Elecciones libres y justas", dijo en español

"Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país", según otro extracto de la entrevista traducida al inglés por NBC

Las elecciones en Venezuela han sido contestadas en varias ocasiones, y la última cita ante las urnas, en 2024, fue denunciada como un fraude por la oposición y su resultado no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países

El gobierno de entonces, presidido por Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, enfrentó protestas masivas, en las cuales se detuvo a miles de manifestantes

Maduro sigue siendo el presidente "legítimo" venezolano, enfatizó Rodríguez a preguntas de la periodista de NBC. "Yo estoy encargada de la presidencia", replicó al ser cuestionada sobre ¿quién gobierna el país, ella o el presidente Donald Trump?

Una convocatoria de comicios "implica también un país libre de sanciones. Es la justicia para Venezuela y la justicia para el pueblo venezolano", añadió, según la cita en español