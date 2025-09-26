Presidente de Irán dice que apoyará cualquier acuerdo de cese el fuego en Gaza

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, cuyo gobierno ha patrocinado al movimiento islamista Hamás, dijo el viernes que respaldará cualquier acuerdo de cese el fuego en Gaza, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump se manifestó optimista de lograrlo.

"Cualquier acuerdo que pueda detener esta tragedia, que pueda salvar vidas y terminar con el hambre que sufren mujeres y niños tendrá nuestro total respaldo", dijo Pezeshkian a periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU.

Pezeshkian expresó su horror ante la implacable campaña militar de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"¿Cómo pueden comportarse así seres humanos?", se preguntó.

"Soy médico y hay imágenes que ni siquiera puedo ver", señaló.

El dirigente iraní negó la responsabilidad de su país en los ataques del 7 de octubre, sosteniendo que los servicios de inteligencia israelíes podrían haber tenido conocimiento previo del ataque.

