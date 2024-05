Presidente de Kenia viaja a EEUU mientras su país se prepara para desplegar fuerzas en Haití

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden recibirá a su homólogo de Kenia, William Ruto, en la Casa Blanca para una visita de Estado de tres días mientras la nación africana se prepara para desplegar fuerzas en Haití como parte del esfuerzo liderado por la ONU para tratar de calmar una creciente crisis de seguridad en el país caribeño.

Unos 1.000 policías kenianos llegarán pronto a Haití, como parte de una misión multilateral que tiene como objetivo ayudar a sofocar la violencia de las pandillas. Otros países que se espera que respalden a las fuerzas kenianas son las Bahamas, Barbados, Benín, Chad y Bangladesh.

Durante años, Estados Unidos se ha asociado con Kenia en esfuerzos antiterroristas en África, incluida la lucha contra el grupo extremista al-Shabab. Kenia ha participado en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania y en un grupo de trabajo marítimo internacional lanzado por la administración Biden en diciembre en respuesta a los ataques de los hutíes contra buques que operaban en el mar Rojo.

Kenia es la primera nación africana desde 2008 en ser honrada por Estados Unidos con una visita de Estado.

“Esta es una asociación profunda y amplia”, dijo esta semana el principal asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jon Finer. Añadió que comienza con la lucha contra el terrorismo en la propia región de Kenia en África y se extiende hasta “convertirse en un proveedor de seguridad de red en nuestro propio hemisferio” con el próximo despliegue en Haití.

Estados Unidos y Kenia celebran 60 años de relaciones diplomáticas. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la agenda de los líderes incluirá comercio e inversión, innovación tecnológica, clima y energía limpia, salud y seguridad.

Los periodistas de The Associated Press Evelyne Musambi en Nairobi, Kenia, Sudhin Thanawala en Atlanta y Seung Min Kim a bordo del Air Force One contribuyeron a este informe.

