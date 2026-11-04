Presidente de la Cámara de Representantes de EEUU renuncia tras derrota republicana

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, renunciará a su cargo como líder republicano tras la aplastante derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, confirmó este miércoles su portavoz a la AFP.

Johnson, el republicano de mayor rango en Estados Unidos después del presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, es el segundo en la línea de sucesión presidencial.

Al ser consultado sobre la veracidad de los informes que indicaban que Johnson se retiraría, su portavoz respondió con un correo electrónico de una sola palabra: "Correcto".

El republicano de Luisiana comunicó su decisión a su equipo el miércoles por la mañana, un día después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso.

De 54 años, Johnson lideró la Cámara Baja desde octubre de 2023, cuando surgió como candidato de consenso tras semanas de luchas internas republicanas después de la destitución de su predecesor, Kevin McCarthy.

Su decisión de no aspirar a liderar la minoría abre el camino a una contienda entre el líder de la actual mayoría republicana, Steve Scalise, también representante por Luisiana, y el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, ultraconservador por Ohio y considerado cercano a Trump.

Johnson fue reelegido para su escaño en Luisiana, y su decisión no implica su renuncia inmediata como presidente de la Cámara de Representantes ni su salida del Congreso.