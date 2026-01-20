Presidente de la Fed asistirá a una audiencia en la Corte Suprema de EEUU

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, prevé asistir el miércoles a una audiencia de la Corte Suprema sobre los límites del poder del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre el banco central.

El caso en manos de la máxima instancia judicial del país deriva de la voluntad del jefe de Estado de destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

La presencia de Powell, dada a conocer por medios estadounidenses, fue confirmada a la AFP por una fuente cercana al asunto.

El titular de la Fed se ha abstenido hasta ahora de criticar frontalmente el intento de destituir a su colega por parte de Trump.

Pero recientemente defendió con firmeza la independencia de la institución, tras la apertura por parte del Departamento de Justicia de un procedimiento en su contra.

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió citatorios relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Igualmente, restó importancia a la amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto en sí.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente" Trump, afirmó Powell en un comunicado.

Ahora, su presencia en la Suprema Corte marcará una muestra de apoyo a Cook más explícita que antes.

Desde fines de agosto, Trump afirma que tiene un "motivo válido" para destituir a Cook, a la que acusa de haber sido deshonesta al solicitar préstamos hipotecarios personales.

Primera mujer negra en ser gobernadora del banco central estadounidense, nombrada bajo el mandato del demócrata Joe Biden hasta enero de 2038, Cook negó toda irregularidad y acudió de inmediato a la justicia para permanecer en el cargo.

Al ser consultado este martes sobre la asistencia de Powell al tribunal, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a CNBC: "Si busca no politizar la Reserva Federal, que el presidente de la Reserva Federal esté sentado allí intentando inclinar la balanza es realmente un error".

Bessent añadió que Trump podría tomar una decisión sobre a quién nombrar como sucesor de Powell "tan pronto como la próxima semana", dado que el mandato del presidente de la Reserva Federal expira en mayo.