Preso y condenado, El Chapo Guzmán no se da por vencido: cuál es su última apuesta ante la Corte de EE.UU.

Joaquín “El Chapo” Guzmán no se da por vencido e intenta darle una vuelta a su condena con una reciente carta escrita a mano desde la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, la cual le envió al juez de su caso, Brian Cogan, solicitándole un nuevo juicio. Con base en su testimonio, el ex líder del Cártel de Sinaloa aseguró que la extradición de México a Estados Unidos fue ilegal y que no tuvo la asesoría legal adecuada.

La moción tiene fecha del 25 de septiembre de este año, aunque fue sellada y llevada a la Corte de Apelaciones el 15 de octubre. En las capturas compartidas por diversos periodistas se puede leer que el capo considera su extradición a la Corte del Distrito Este de Nueva York como “ilegal”. En su lugar, manifestó que debió haber sido extraditado en el Distrito Este de Texas o el Sur de California, y que “nunca hubo una renuncia a la regla de especialidad, firmada por un juez magistrado”.

Lo que busca con esta iniciativa es que se reconozcan irregularidades en su proceso, lo que le permite obtener su anulación, uno nuevo o cambios en su condena.

El Chapo Guzmán aseguró que su extradición debió ser en California o Texas en lugar de Nueva York

Para El Chapo Guzmán, el juicio de Nueva York no fue justo

Guzmán señaló que su juicio no fue justo. “Mis abogados no fueron efectivos. No contra examinaron a los testigos adecuadamente y, como resultado, fui declarado culpable. Tampoco pelearon para que cierta evidencia quedara excluida del caso. Lo mismo con mi abogado de apelación”. En el documento, el capo aclaró que sus argumentos no se basan en “nueva evidencia descubierta” y que fueron presentados anteriormente.

La carta que presentó el Chapo Guzmán solicitando un nuevo juicio por extradición ilegal y asesoría legal inadecuada X (@LuisKuryaki)

De acuerdo con Latin Times, en ese momento su abogado defensor era Jeffrey Lichtman. En 2019, el equipo del acusado había solicitado un nuevo juicio asegurando que los jurados se influían por la cobertura mediática del caso y “era más una inquisición, un juicio espectáculo, que un ejercicio de verdadera justicia estadounidense”. Sin embargo, el juez Cogan denegó el pedido. La nueva moción, con el Chapo como su propio representante, corre las mismas posibilidades de ser rechazado.

Otra apelación del El Chapo de 2022

El 25 de enero de 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York mantuvo la sentencia a cadena perpetua del Chapo Guzmán después de que el equipo de abogados presentara una apelación para revisar los diez cargos de los que se lo acusaba, en los cuales se incluía el tráfico de estupefacientes, el uso de armas de fuego para promover sus delitos relacionados con las drogas y la participación en una conspiración para lavar dinero.

El equipo del Chapo Guzmán había presentado una apelación similar en 2022, la cual fue denegada por el tribunal de apelaciones manteniendo la sentencia de condena perpetua HANDOUT - X80001

En ese entonces, los argumentos se basaban en una vulneración de sus derechos a un juicio justo, el duro confinamiento al que estaba sometido que impidió que la defensa trabajara óptimamente con el acusado, entre otras razones. La revisión fue motivada luego de que se diera a conocer que uno de los miembros del jurado había leído reportes de los medios que presuntamente influyeron en su decisión.

Sin embargo, los tres magistrados del tribunal de apelaciones dictaminaron en el fallo que “ninguna de estas reclamaciones tiene fundamento”. A su vez, concluyeron: “El juez Cogan condujo el juicio de tres meses con diligencia e imparcialidad, después de emitir una serie de resoluciones preliminares meticulosamente elaboradas. Por las razones expuestas anteriormente”.