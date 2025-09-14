Presunto asesino de Kirk tenía una pareja transgénero

El presunto asesino del influencer de derecha Charlie Kirk vivía con una persona transgénero que era su pareja, declaró este domingo el gobernador de Utah, confirmando reportes que probablemente avivarán un polarizado debate en Estados Unidos.

"Sí, puedo confirmarlo", dijo el gobernador Spencer Cox al canal CNN. "El compañero de piso (de Tyler Robinson) era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer", declaró.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves por la noche en Utah, sospechoso de matar a tiros a Kirk el día anterior durante un mitin público en una universidad del mismo estado.

Desde este asesinato, que fue grabado en directo, varias figuras y medios de comunicación conservadores, siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, han denunciado la influencia de la "izquierda radical".

Kirk criticó a menudo los derechos LGBT+, en particular los de las personas transgénero.

Desde su regreso al poder, Trump también ha denunciado la "transgéneromanía", que, según él, está asolando Estados Unidos y a la que ha prometido poner fin.

Sin embargo, los investigadores hasta el momento no han encontrado evidencia de la influencia de la pareja de Robinson en el asesinato.

"Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo. Es fácil sacar conclusiones precipitadas, pero quiero ser cauteloso", declaró Cox.

Añadió que esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, quien se niega a dar detalles.

Esto no ha impedido que algunos de los activistas más conservadores denuncien su supuesta influencia perjudicial.

La activista de extrema derecha Laura Loomer, quien goza de la confianza del presidente, pidió el sábado, cuando ya varios medios de comunicación estadounidenses habían publicado esta información sobre la pareja de Robinson, que "el movimiento transgénero sea clasificado como un movimiento terrorista".

pno/seb/es/gv/val