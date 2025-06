Previsiones especiales AFP del Mundial de Clubes 2025 de las 17:00 GMT

Atención editores: la AFP publica hasta el domingo 13 de julio cuatro temarios especiales diarios del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, a las 12:00 GMT, 17:00 GMT, 21:00 GMT y al término de cada jornada.

Octavos de final

Filadelfia:

Palmeiras y Botafogo abren fuego en los octavos del Mundial de Clubes

En un duelo brasileño de alta tensión, Palmeiras y Botafogo suben este sábado el telón de los octavos de final del Mundial de Clubes, en una primera jornada en la que Chelsea y Benfica chocarán también por el pase a los cuartos.

(Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos USA, Nota-Central, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

Filadelfia:

Escenas de la primera fase del Mundial: de gigantes caídos hasta el brillo del 10

Lionel Messi -y su zurda- sigue vigente; gigantes que se despidieron antes de tiempo, resultados inesperados y éxito de los clubes brasileños: la fase de grupos del Mundial de Clubes de Estados Unidos dejó escenas para la memoria.

Por Rodrigo ALMONACID

(Fbl WC Mundial Clubes 2025 USA, Recuadro, 760 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

Sao Paulo:

Altas y bajas del póquer brasileño en los octavos de final del Mundial de Clubes

Los cuatro representantes de Brasil en el Mundial de Clubes, Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense, avanzaron en pleno a los octavos de final y ahora, cuando sube la exigencia, aspiran a seguir haciéndose notar. ¿Cuál es su panorama?

Por Esteban ROJAS

(Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos BRA, Enfoque, 650 palabras - Hacia las 17:30 GMT)

FOTOS

Bogotá:

Nueve figuras que llegan encendidas a los octavos del Mundial de Clubes

Con más de un centenar de goles en 48 partidos, fiesta en las tribunas y europeos en apuros, el espectáculo en la fase de grupos del renovado Mundial de Clubes ha dado la talla. Rumbo a octavos de final, ya asoman los protagonistas que prometen encargarse del show.

Por Andrés GUEVARA

(Fbl WC 2025 Mundial Clubes USA, Enfoque, 760 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

París:

Nuevo Real Madrid, misma necesidad de reacción

Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid viajó a Estados Unidos con un nuevo entrenador e incorporaciones con el objetivo de ganar la primera edición del renovado Mundial de Clubes.

(Fbl WC 2025 Mundial Clubes ESP RealMadrid, Enfoque, 670 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

Palmeiras vs Botafogo

Filadelfia:

Comentario del partido entre Palmeiras y Botafogo, por los octavos de final del Mundial de Clubes.

Por Rodrigo Almonacid (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos BRA Palmeiras Botafogo, Nota, 600 palabras - Hacia las 18H30 GMT) FOTOS Benfica vs Chelsea Charlotte: Comentario del partido entre Benfica y Chelsea, por los octavos de final del Mundial de Clubes. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos ENG POR Chelsea Benfica, Nota, 600 palabras - Hacia las 22H30 GMT) FOTOS Inter Miami vs Paris Saint-Germain Atlanta: Messi se reencuentra con el PSG, el primer "ex" al que podría romperle el corazón A los 38 años, Lionel Messi sabrá por primera vez qué se siente reencontrarse con un "ex" con el que las cosas no acabaron bien. Al mando del Inter Miami, el 10 desafiará al poderoso PSG el domingo en Atlanta en los octavos del Mundial de Clubes. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos USA FRA InterMiami PSG, Presentación, 700 palabras - Ya transmitida) FOTOS Atlanta: Dembélé, de vuelta en el PSG con la mira en Messi y el Balón de Oro Ousmane Dembélé, candidato al Balón de Oro, regresará este domingo al PSG tras superar una lesión que lo dejó fuera de la fase de grupos del Mundial de Clubes. El campeón de Europa recupera su desequilibrio y velocidad para enfrentar al Inter Miami de Messi en los octavos. Por Baptiste Becquart (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos FRA USA PSG InterMiami, Enfoque, 610 palabras - Ya transmitido) FOTOS, FOTOS ARCHIVO Atlanta: Luis Suárez, al Pistolero todavía le quedan balas Los dolores en la deformada rodilla derecha le hicieron pensar en el retiro y menguaron su temible explosividad. Aunque no es el de antes, Luis Suárez envió un recado al Paris Saint-Germain antes de su duelo en octavos del Mundial de Clubes: un depredador nunca deja de ser depredador. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos FRA USA PSG InterMiami, Enfoque, 690 palabras - Ya transmitido) FOTOS Flamengo vs Bayern de Múnich Miami: Flamengo-Bayern de Múnich, choque entre aspirante sudamericano y coloso europeo El Flamengo y el Bayern de Múnich se miden el domingo en octavos de final del Mundial de Clubes, en un duelo con morbo entre un gigante europeo y un destacado representante del fútbol sudamericano, menos potente económicamente, pero muy motivado para demostrar su valía en la cancha. Por Gerard Martínez (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos BRA GER Flamengo Bayern, Presentación, 600 palabras - Ya transmitida) FOTOS Miami: Bruno Henrique, decisivo en el Mundial a pesar de problemas judiciales en Brasil ¿Un gol y una asistencia para olvidar los problemas? El delantero Bruno Henrique ha sido decisivo en la clasificación del Flamengo a octavos del Mundial de Clubes, a pesar del caso judicial que protagoniza en Brasil, donde acaba de ser acusado de fraude relacionado con apuestas en línea. Por Gerard MARTÍNEZ (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos BRA GER Flamengo Bayern, Enfoque, 550 palabras - Hacia las 17:30 GMT) FOTOS raa/cl