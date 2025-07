Previsiones especiales AFP del Mundial de Clubes de las 05:00 GMT

Atención editores: la AFP publica hasta el domingo 13 de julio cuatro temarios especiales diarios del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, a las 12:00 GMT, 17:00 GMT, 21:00 GMT y al término de cada jornada.

Octavos de final

Orlando:

Al Hilal y Fluminense derrumban al City y al Inter en día de bombazos en el Mundial

Contra todo pronóstico y con actuaciones heroicas, Al Hilal y Fluminense bombardearon el Mundial de Clubes al despachar este lunes en octavos de final a dos colosos de Europa, Manchester City e Inter de Milán.

(fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos USA Nota-Central, 760 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

Rio de Janeiro:

Del beso al despido: Botafogo anuncia la salida de Paiva

Días después de la sonora campanada dada en el Mundial de Clubes con un triunfo ante el campeón de Europa, Paris Saint-Germain, el Botafogo anunció la salida de su entrenador, el portugués Renato Paiva. (fbl WC 2025 Mundial Clubes BRA Botafogo Nota, 540 palabras - Ya transmitida) FOTOS Los Ángeles: Mundial de Clubes exhibe las limitaciones de una MLS pendiente de Messi El Mundial de Clubes dejó al descubierto la distancia que separa a la MLS de las potencias europeas y del propio continente americano, con el caso particular del Inter Miami de Lionel Messi, cuyo futuro tiene en vilo a la liga norteamericana. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes MLS USA Enfoque, 720 palabras - Ya transmitido) FOTOS Filadelfia: Ola de calor en el Mundial es un "llamado de atención" para FIFA, dice sindicato FIFPro El sindicato de futbolistas FIFPro aseguró este lunes que el calor sofocante que resisten los jugadores en el Mundial de Clubes es un "llamado de atención" para la FIFA, y pidió que se prolongue el descanso del entretiempo en la Copa del Mundo de selecciones de 2026. Por: Andy SCOTT (Fbl WC Mundial Clubes 2025 meteorología USA, Nota, 650 palabras - Ya transmitida) FOTOS Inter de Milán vs Fluminense Charlotte: Arias, el "Pelé Colombiano", pone al Flu en cuartos del Mundial y elimina al Inter En una tarde mágica para Jhon Arias y de gloria para Germán Cano, el Fluminense logró pasar a los cuartos de final del Mundial de Clubes al derrotar por 2-0 este lunes a un irreconocible Inter de Milán. Por Moisés ÁVILA (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos ITA BRA InterMilán Fluminense Nota, 750 palabras - Ya transmitida) FOTOS Manchester City vs Al Hilal Orlando: Al Hilal asombroso da el golpe del Mundial al eliminar al Manchester City El Al Hilal saudí sacudió al mundo del fútbol este lunes al eliminar al Manchester City, uno de los grandes favoritos del Mundial de Clubes, en un vibrante duelo de los octavos de final que se resolvió en la prórroga con un espectacular 4-3. Por Gerard MARTÍNEZ (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos ENG KSA City AlHilal Nota, 750 palabras - Ya transmitida) FOTOS Real Madrid vs Juventus Miami: Real Madrid – Juventus, un duelo europeo por un pase a cuartos del Mundial El Real Madrid y la Juventus de Turín, dos históricos equipos europeos que se han enfrentado en 21 ocasiones, se medirán el martes en Miami en un escenario original, el nuevo Mundial de Clubes, con el pase a cuartos en juego. Por Gerard MARTÍNEZ (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos ESP ITA RealMadrid Juventus Presentación, 640 palabras - Ya transmitida) FOTOS Miami: Vinícius mejora a la espera de Mbappé Uno de los factores por los que el Real Madrid terminó la temporada sin ganar un título importante fue el drástico bajón de uno de sus jugadores claves, el extremo Vinícius Júnior. (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos ESP ITA RealMadrid Juventus Enfoque, 570 palabras - Ya transmitido) FOTOS Monterrey vs Borussia Dortmund Atlanta: Sergio Ramos, la carta del Monterrey para frenar en seco al Dortmund Hombre de probada experiencia en juegos decisivos, Sergio Ramos liderará al Monterrey en la campaña hacia los cuartos de final del Mundial de Clubes, que el martes en Atlanta deberá pasar antes por un obstáculo nada desestimable, el Borussia Dortmund. Por Rodrigo ALMONACID (Fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos GER MEX Dortmund Monterrey Presentación, 700 palabras - Ya transmitida) FOTOS Atlanta: Monterrey debe mantenerse vivo hasta el final del juego contra Dortmund, dice su DT El entrenador del Monterrey, el español Domènec Torrent, deseó este lunes que su equipo logre mantenerse vivo hasta el final del choque con el Borussia Dortmund, su rival el martes en octavos de final del Mundial de Clubes. (fbl WC 2025 Mundial Clubes Octavos MEX GER Monterrey Dortmund Nota, 540 palabras - Ya transmitida) FOTOS raa-ma