Previsiones especiales AFP del Mundial de Clubes de las 05:00 GMT

Miami

Real Madrid chocará en cuartos con Borussia Dortmund, que resistió a Monterrey

Con un gol del joven Gonzalo García, Real Madrid derrotó el martes 1-0 a Juventus y enfrentará en los cuartos de final del Mundial de Clubes a Borussia Dortmund, que sufrió hasta el final para doblegar 2-1 a Monterrey de Sergio Ramos.

Filadelfia:

Ola de calor en el Mundial es un "llamado de atención" para FIFA, dice sindicato FIFPro

El sindicato de futbolistas FIFPro aseguró este lunes que el calor sofocante que resisten los jugadores en el Mundial de Clubes es un "llamado de atención" para la FIFA, y pidió que se prolongue el descanso del entretiempo en la Copa del Mundo de selecciones de 2026.

Charlotte:

Renato Gaúcho, el DT que prepara a Fluminense para matar monstruos

Tiene el espíritu festivo del brasileño de a pie. Se ha peleado con molinos de viento, pero acaba de matar a un monstruo gigante. Renato Portaluppi, alias Renato Gaúcho, ha puesto a Fluminense a soñar en grande.

Orlando:

Tras tumbar a City, el goleador brasileño Marcos Leonardo pone la mira en el Flu

Tras firmar un doblete en la sorpresiva victoria de Al-Hilal saudí ante Manchester City en los octavos de final del Mundial de Clubes, el joven delantero Marcos Leonardo mueve la mira hacia el arco de uno de los sobrevivientes de su natal Brasil: Fluminense.

Orlando:

City cerró una temporada aciaga con prematura salida del Mundial de Clubes

