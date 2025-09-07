Primer jonrón de Stewart en Grandes Ligas impulsa a Rojos a vencer 6-3 a Mets

CINCINNATI (AP) — Sal Stewart conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, Brady Singer extendió su racha ganadora a cuatro y los Rojos de Cincinnati derrotaron el sábado por la noche 6-3 a los Mets de Nueva York.

Matt McLain y Austin Hays también conectaron jonrones para los Rojos, quienes rompieron una racha de tres derrotas consecutivas. Incluso con la victoria, Cincinnati (71-71) está a cinco juegos del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Jared Young conectó un jonrón para los Mets y el boricua Francisco Lindor añadió tres hits.

TJ Friedl de Cincinnati tuvo un hit impulsor con las bases llenas en la séptima entrada para extender su racha de embasado a un máximo de carrera de 16 juegos.

Singer (13-9) lanzó seis entradas y permitió una carrera con cuatro hits.

Tong (1-1) estaba haciendo su segunda apertura en su carrera y permitió tres hits y cuatro carreras, todas por jonrones.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto de 4-2.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz de 3-0 con una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.