Primer ministro de Sudán pide a la ONU apoyo a su plan de paz

El primer ministro de Sudán pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas situarse en "el lado correcto de la historia" y apoyar el plan de paz de su gobierno.

Desde abril de 2023, Sudán sufre una guerra que enfrenta al ejército regular contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar acusado de genocidio y que controla el oeste y partes del sur del país.

El conflicto ha dejado varias decenas de miles de muertos, desplazado a millones y causado lo que la ONU ha calificado como "la peor crisis humanitaria del mundo".

En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el primer ministro sudanés, Kamil Idris, llamó a un "cese al fuego bajo el monitoreo conjunto de Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga Árabe", junto con la "retirada" de "las milicias rebeldes de las zonas ocupadas" y su "desarme".

"Nuestro objetivo es organizar un diálogo inter-sudanés durante el periodo de transición", prometió el primer ministro. "El diálogo será seguido por unas elecciones libres" para "una transición democrática".

Idris pidió el "apoyo sin reservas" de los miembros del Consejo de Seguridad a su plan, que es "complementario a la iniciativa de paz saudí, estadounidense y egipcia".

"Esta iniciativa puede marcar el momento en el que Sudán se aleje del abismo y la comunidad internacional se sitúe en el lado correcto de la historia", dijo.

En noviembre, la intención expresada por el presidente Donald Trump de poner fin al conflicto entre el ejército sudanés y FAR despertó la esperanza de avances.

Pero las negociaciones dirigidas por Estados Unidos junto con los otros mediadores del "Quad" (Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) siguen sin progresos.