Primer ministro japonés anuncia que reconocerá el Estado de Palestina

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció el martes ante la ONU que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de su país es cuestión de tiempo, y afirmó sentirse "indignado" con declaraciones recientes de las autoridades israelíes sobre ese tema.

Cerca de 80% de los países miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, incluyendo a Reino Unido, Canadá y Francia, que anunciaron el reconocimiento esta semana, después de casi dos años de guerra en la Franja de Gaza.

"Me siento fuertemente indignado con las declaraciones de altos funcionarios del gobierno israelí que parecen rechazar categóricamente la noción misma de un Estado palestino", declaró Ishiba.

"Para nuestro país, la cuestión no es si se reconoce al Estado palestino, sino cuándo. Las continuas acciones unilaterales del gobierno israelí nunca pueden ser aceptadas", agregó.

La reciente ola de reconocimientos se dio tras la ofensiva israelí en Gaza, desatada por el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Israel rechazó los reconocimientos al señalar que son un premio al "terrorismo" de Hamás.

El ataque de Hamás resultó en la muerte de 1219 israelíes, en su mayoría civiles, según datos oficiales.

En los casi dos años transcurridos, las operaciones israelíes han matado a más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, territorio gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.

