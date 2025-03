Primer Óscar para Brasil: "Aún estoy aquí" triunfa como mejor película internacional

Brasil conquistó el primer Óscar de su historia este domingo en Hollywood con "Aún estoy aquí", un drama sobre la desaparición del exdiputado Rubens Paiva durante la dictadura militar en la dictadura militar que triunfó como mejor película internacional.

La cinta dirigida por Walter Salles venció en la codiciada categoría a "Emilia Pérez" (Francia), "The Girl with the Needle" (Dinamarca), "The Seed of the Sacred Fig" (Alemania) y "Flow" (Letonia).

