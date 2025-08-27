Primer US Open de Fonseca acaba con derrota en segunda ronda

El brasileño João Fonseca, una de las grandes promesas del tenis masculino, concluyó este miércoles su primera participación en el Abierto de Estados Unidos al caer frente al checo Tomas Machac en la segunda ronda.

Machac, número 22 de la ATP, venció a Fonseca (45) por 7-6 (7/4), 6-2 y 6-3 para decepción de los numerosos aficionados brasileños que lo alentaron con fuerza en la tercera mayor pista de Nueva York.

La perla carioca, de 19 años recién cumplidos, dio otra muestra de su potencial al superar su debut del lunes frente al serbio Miomir Kecmanovic.

Ese triunfo lo convirtió en el séptimo jugador más joven en llegar a la segunda ronda de los cuatro torneos de Grand Slam de una misma temporada.

Dos días después, Fonseca plantó batalla en un igualado inicio de partido en el que llegó a tener una oportunidad de anotarse el primer set.

Tras salvar la situación en el tiebreak, el más experimentado Machac tuvo el camino más despejado ante un Fonseca que perdía fuelle en la calurosa tarde neoyorquina.

Los cientos de aficionados brasileños, que generaron una vibrante atmósfera durante el partido, despidieron con una enorme ovación a su nuevo ídolo deportivo.