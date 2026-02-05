Primera ministra de Japón visitará a Trump el 19 de marzo

El presidente Donald Trump recibirá el 19 de marzo en la Casa Blanca a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la primera mujer en dirigir el país asiático y quien busca continuar en el poder en elecciones anticipadas este fin de semana

Takaichi disolvió el Parlamento japonés a finales de enero y convocó elecciones anticipadas para el 8 de febrero en busca del respaldo público a sus medidas destinadas a proteger a las familias de la subida de precios e incrementar el gasto en defensa

"Ya ha demostrado ser una líder fuerte, poderosa y sabia, que ama verdaderamente a su país", afirmó Trump en una publicación en Truth Social sobre la líder japonesa

Estados Unidos y Japón han estado trabajando para alcanzar un acuerdo "muy sustancial" en materia de comercio, además de colaborar en materia de seguridad nacional, afirmó Trump, quien ofreció su "apoyo total y absoluto" a Takaichi