Pritchard anota 42, Jaylen Brown logra triple-doble y Celtics vencen 117-115 a Cavaliers

CLEVELAND (AP) — Payton Pritchard anotó 42 puntos el domingo, su máximo de la temporada, Jaylen Brown logró el cuarto triple-doble de su carrera y los Celtics de Boston apenas lograron vencer 117-115 a los Cavaliers de Cleveland por la noche después de perder la mayor parte de su gran ventaja.

Los Celtics lideraban por 21 puntos en el tercer cuarto y aún estaban arriba por 11 con menos de dos minutos restantes antes de que Donovan Mitchell de Cleveland encestara triples consecutivos para acercar a los Cavs a 114-112 con 20.5 segundos por jugar.

Pritchard, quien anotó varias canastas importantes en los momentos finales, luego hizo dos tiros libres para poner a Boston adelante 116-112 con 5.9 segundos restantes.

El guardia de los Cavs, Darius Garland, encestó un triple con 1.2 segundos por jugar, y Cleveland cometió una falta sobre Brown en el pase de entrada siguiente tras un tiempo muerto. El guardia All-Star de Boston solo pudo encestar uno de dos tiros libres, dando a los Cavs una última oportunidad.

Pero el tiro de Evan Mobley fue corto en el último segundo, permitiendo a los Celtics escapar con la victoria.

