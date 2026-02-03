Problema con cohete Falcon 9 podría retrasar rotación de tripulación a la EEI

La NASA afirmó el martes que el lanzamiento de la próxima rotación de tripulación a la Estación Espacial Internacional (EEI) podría retrasarse, luego de que SpaceX anunciara la suspensión de los vuelos de su cohete Falcon 9 para investigar un problema.

Estaba previsto que astronautas de Estados Unidos, Francia y Rusia (que componen la misión Crew-12) partieran hacia la EEI en un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral (Florida) entre el 9 y el 11 de febrero.

La suspensión fue anunciada por SpaceX, la compañía espacial propiedad de Elon Musk, tras registrar problemas en la segunda etapa de vuelo del Falcon 9 en un lanzamiento de rutina de satélites Starlink a órbita el lunes.

La etapa del cohete "experimentó una condición fuera de lo normal durante la preparación para la maniobra de desorbitado", dijo SpaceX en un comunicado, sin proporcionar detalles.

"Los equipos están revisando los datos para determinar la causa y las acciones correctivas antes de volver a volar", agregó la compañía.

La Administración Federal de Aviación estadounidense también está investigando el incidente del lunes, dijo en una rueda de prensa Amit Kshatriya, un alto funcionario de la NASA.