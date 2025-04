Producción de ópera de Mozart en Detroit convierte a sus personajes femeninos en autómatas

DETROIT (AP) — El público en la Ópera de Detroit que espera que su presentación de "Cosi fan tutte" comience con la obertura puede sorprenderse al escuchar en su lugar el lanzamiento de un producto por parte del CEO de una empresa tecnológica.

Es Mozart encontrándose con la inteligencia artificial, en la última producción alucinante de Yuval Sharon, el aventurero director artístico de la compañía.

La ópera, que se presentó por primera vez en 1790, fue la última de tres colaboraciones entre Mozart y el libretista Lorenzo Da Ponte, y a pesar de su música sublime, ha resultado ser la menos popular.

Esto se debe en parte a la mezcla incómoda de farsa ligera y la visión cínica del mundo que parece respaldar. Incluso el título, que se traduce como "Así son las mujeres", sugiere una misoginia que es expresada abiertamente por uno de sus personajes principales, Don Alfonso.

Sin embargo, Sharon rechaza la idea de que la ópera en sí esté destinada a denigrar a las mujeres. "Sería demasiado decir que Mozart era un feminista", afirmó. "Pero cuando escucho la música, me parece que él no quiere que estemos de acuerdo con Don Alfonso. Él y Da Ponte no pueden querer que tomemos a la mitad de la población de la humanidad y la denigremos constantemente".

En cambio, Sharon cree que los colaboradores están "representando un personaje y una perspectiva que en realidad podría no ser la perspectiva con la que debemos simpatizar".

En la ópera, Don Alfonso, un filósofo desencantado, apuesta con dos jóvenes amigos que, dadas las circunstancias, sus novias, Fiordiligi y Dorabella, demostrarán ser infieles. Los hombres cambian de identidad, adoptan disfraces y cada uno persigue a la novia de su amigo. Finalmente, ambas mujeres sucumben a sus nuevos pretendientes.

Don Alfonso como empresario de IA

La producción de Sharon convierte a Alfonso en el jefe de una empresa de IA llamada SoulSync. Bajo su guía, los hombres más jóvenes han creado dos autómatas femeninas (a Alfonso no le gusta el término robots) diseñadas para ser "compañeras perfectas".

Este concepto de Alfonso como un gurú tecnológico sin alma puede sonar descabellado, pero Sharon insiste en que no está tan lejos de la verdad.

"En realidad, es una réplica de lo que vemos en la industria tecnológica", comentó Sharon. "Hay una creencia mesiánica de que debemos trascender nuestra propia humanidad y que la IA está compensando todas las formas terribles en que nos comportamos. La gente realmente cree que el futuro de la humanidad es robótico".

Thomas Lehman, un barítono que interpreta el papel de uno de los amantes, Guglielmo, en su cuarta producción de la obra, piensa que Sharon está "tomando la historia y dándole la vuelta de la manera correcta.

"El libreto original se inclina fuertemente hacia los hombres", expresó. "Yuval ha encontrado una manera de dar a las mujeres la fuerza que merecen, para hacer que el campo de juego sea equitativo".

La mezzosoprano Emily Fons, quien interpreta a Dorabella por tercera vez, ve la actualización como parte de un movimiento más amplio de "tratar de descubrir cómo tomar piezas que son antiguas y hacer algo nuevo".

Los autómatas pueden estar programados para actuar de cierta manera, pero "todos estamos programados hasta cierto punto", manifestó. "Lo que me la obra refleja para mí es cómo aprenden a sentir cosas y toman esos sentimientos para tener voz en lo que sucede a continuación".

Sharon dijo que eso es exactamente lo que busca. Las mujeres "comienzan de manera increíblemente mecánica y se vuelven mucho más humanas de alguna manera", comentó. "Como si realmente estuviéramos viendo su conciencia y su vida emocional desarrollarse ante nuestros ojos". Los hombres, por otro lado, revelan cada vez más sus limitaciones y se vuelven menos interesantes a medida que avanza la ópera.

¿Qué pasa con el imán?

La noción de los humanos como máquinas está realmente incrustada en la ópera tal como la escribieron Mozart y Da Ponte, algo que Sharon dijo que se dio cuenta por primera vez mientras asistía a una representación hace años.

"Estaba viendo una producción tradicional, muy crinolina, faldas de aro, vestidos grandes, mucha bufonería. Estaba bastante aburrido", recordó. "Y luego llegamos al final del Acto I y de repente hay un imán. Y pensé, ¿qué pasa con eso?"

Lo que pasaba era un tratamiento médico avanzado por Franz Mesmer, un médico alemán del siglo XVIII que era amigo de Mozart.

Él creía que el cuerpo humano contenía metales que podían ser realineados moviendo un imán sobre la piel. En la ópera, un personaje llamado Despina se hace pasar por médico y usa un imán para "curar" a los dos pretendientes que han fingido tragar veneno.

Aunque la producción, que se estrena el 5 de abril para tres presentaciones, plantea serias preguntas sobre el uso de la IA, Sharon se ha asegurado de mantener el tono ligero. Y ha incorporado algunos giros y vueltas de su propia invención para sorprender al público.

Por eso el resumen de la trama en el programa escrito termina abruptamente después del Acto uno. En lugar del resto de la historia, solo hay esta nota:

"El director ha decidido intencionalmente no incluir una sinopsis para el Acto II para no decir lo que viene. Disfruten del drama a medida que se desarrolla".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.