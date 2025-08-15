Producción industrial de EEUU cae levemente en julio

La producción industrial estadounidense registró en julio un leve descenso, algo mayor a las expectativas del mercado, por las caídas de los sectores de la construcción y las materias primas.

Según datos publicados este viernes por la Reserva Federal (Fed), el índice de producción industrial cayó 0,1% intermensual tras el aumento de junio, mes para el cual las cifras se revisaron ligeramente al alza (0,4%, en vez del 0,3% previsto inicialmente).

La cifra de julio está por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban cierta estabilidad, según el consenso publicado por MarketWatch.

En términos interanuales, la producción industrial mantiene una tendencia al alza, con un aumento del 1,4%.

El sector de equipos empresariales tuvo un rendimiento especialmente positivo (+0,5%), mientras que, por el contrario, la construcción (-0,2%) y las materias primas (-0,3%) experimentaron un retroceso.